Γαλλία: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με βραχιολάκι η Μαρίν Λεπέν (βίντεο)

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών, το ένα εκ των οποίων με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και 15μηνη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

Η Λεπέν καταδικάστηκε σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή, σε τρία χρόνια φυλάκιση, τα δύο με αναστολή και ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και σε πρόστιμο 100.000 ευρώ, γράφει η Le Monde. Αναμένονται οι ανακοινώσεις από την ίδια για το αν θα θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου δεν θέτει σχετικό νομικό κώλυμα.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN), Μαρίν Λεπέν, καταδικάστηκε συγκεκριμένα σε πρόστιμο 100.000 ευρώ, ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή και ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), καθώς και σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.

Η Λεπέν προσέφυγε στο Εφετείο μετά την καταδικαστική απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τον Μάρτιο του 2025 σχετικά με την κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς μαζί με 24 πρώην ευρωβουλευτές, συνεργάτες και λογιστές, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε σύστημα μέσω του οποίου χρήματα της Ευρωβουλής χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή προσωπικού που εργαζόταν για το κόμμα στη Γαλλία.

Πριν από την απόφαση του Εφετείου, η Μαρίν Λεπέν είχε επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν επιθυμούσε να κάνει προεκλογική εκστρατεία με περιορισμούς όπως το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Μπορεί να θέσει νόμιμα υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές

Σύμφωνα με το BFM, η Λεπέν έχει εκτίσει την ποινή αποκλεισμού της από το αξίωμα και μπορεί νόμιμα να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

Το δικαστήριο θεωρεί ότι έχει ήδη εκτίσει 15 μήνες ποινής αποκλεισμού από την εκλογική διαδικασία από τις 31 Μαρτίου 2025. Επομένως, μπορεί νόμιμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Πηγή: www.iefimerida.gr