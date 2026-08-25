ΟΗΕ και Ερυθρός Σταυρός ζητούν επείγουσες διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό της χρήσης των αυτόνομων όπλων

⁠Προειδοποίηση για τα αυτόνομα όπλα που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν ανθρώπους χωρίς ανθρώπινη ανάμειξη απευθύνουν η επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Μιριάνα Σπόλιαριτς και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζητώντας επείγουσες διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό της χρήσης τους.

«Βρισκόμαστε επικίνδυνα κοντά στην υπέρβαση μίας ηθικής κόκκινης γραμμής: της αυτόνομης στοχοποίησης ανθρώπων από μηχανές», δηλώνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Μιριάνα Σπόλιαριτς και Αντόνιο Γκουτέρες.

«Διαπραγματεύσεις πρέπει να ξεκινήσουν τώρα για την επείγουσα υιοθέτηση νομικά δεσμευτικού μηχανισμού για την ρύθμιση των αυτόνομων οπλικών συστημάτων με σαφείς απαγορεύσεις και περιορισμούς», αναφέρουν στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα χρησιμοποιούνται ήδη από ορισμένους στρατούς, όπως αντιπυραυλικά συστήματα επί πλοίων, αλλά επί του παρόντος δεν είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται κατά ανθρώπων.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανησυχούν ότι τα συστήματα που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι προβλέψιμα ή ελεγχόμενα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μοιραίων λαθών, όπως αποτυχία στην αναγνώριση ενός τραυματία στρατιώτη ή ενός στρατιώτη που παραδίδεται. Και όταν συμβούν τέτοια λάθη, είναι δυσκολότερο να καταστούν υπόλογοι οι υπεύθυνοι στις μελλοντικές περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου.

«Τα κράτη πρέπει να επιδείξουν πολιτικό θάρρος και να κινηθούν πέραν των συζητήσεων προς αποφασιστική δράση», αναφέρεται στην κοινή δήλωση των δύο που ζητούν οι συνομιλίες για το θέμα να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο κατά την διάρκεια της διάσκεψης της Γενεύης με θέμα τα αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Στο μεταξύ εκπρόσωποι χωρών συναντώνται την επόμενη εβδομάδα στην Γενεύη καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον ρόλο των αυτόνομων όπλων που έχουν χρησιμοποιηθεί στους πολέμους στην Ουκρανία, το Σουδάν, την Γάζα, το Ιράν και τον Κόλπο.

Αυτές οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2014, έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά η τεχνολογία πολύ μεγαλύτερη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ