Πέθανε η τραγουδίστρια Ντόλι Πάρτον

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, η αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Την περασμένη Τετάρτη η διάσημη καλλιτέχνιδα είχε τιμηθεί για τη συνολική προσφορά της στην κάντρι μουσική στην 19η τελετή των βραβείων ACM Honors. Δεν είχε παραστεί στην εκδήλωση λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την τιμητική διάκριση, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η δημιουργία τραγουδιών ήταν η μεγάλη της αγάπη.

«Κάθε όνειρο που είχα ποτέ και όλα τα όνειρα που κατάφερα να δω να γίνονται πραγματικότητα στη ζωή μου, ξεκίνησαν από ένα τραγούδι. Η σύνθεση ήταν η θεραπεία μου. Ήταν η διέξοδός μου, η χαρά μου. Ήταν ένα δώρο από τον Θεό, που μου επέτρεψε να αγγίζω τους ανθρώπους με λέξεις και μουσική».

Αυτήν την περίοδο ετοιμαζόταν η μεταφορά της θρυλικής πορείας της σε μιούζικαλ στο Μπρόντγουεϊ, η επίσημη έναρξη του οποίου είχε προγραμματιστεί την ημέρα που η σταρ της κάντρι θα γιόρταζε τα 81α γενέθλιά της, στις 19 Ιανουαρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ