Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά - Επανέρχεται η συζήτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Με τα ερωτήματα τι σημαίνει η κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής, αλλά και των κινήσεων, που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα από την πλευρά της Άγκυρας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και το επικείμενο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», τα ελληνοτουρκικά έχουν επιστρέψει στην επικαιρότητα ως απειλή και πλέον χρωματίζονται έντονα και από την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
Στην ατζέντα επιστρέφει και η συζήτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με το ερώτημα όχι αν το θέλει τελικά η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά εάν η Τουρκία θα επιχειρήσει να δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εξέλιξη των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.