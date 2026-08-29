Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά - Επανέρχεται η συζήτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Με τα ερωτήματα τι σημαίνει η κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής, αλλά και των κινήσεων, που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα από την πλευρά της Άγκυρας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και το επικείμενο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», τα ελληνοτουρκικά έχουν επιστρέψει στην επικαιρότητα ως απειλή και πλέον χρωματίζονται έντονα και από την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.