Κίνα: Οι αρχές επέβαλαν κυρώσεις σε 10 χρήστες του διαδικτύου για διασπορά ψευδών πληροφοριών αναφορικά με την κατολίσθηση στα σύνορα με το Νεπάλ

Οι αρχές της Κίνας επέβαλαν κυρώσεις σε 10 πρόσωπα που κατηγορούνται ότι διέσπειραν μέσω του διαδικτύου ψευδείς πληροφορίες για την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στα σύνορα της χώρας με το Νεπάλ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Τα πρόσωπα αυτά άφησαν να εννοηθεί ότι ο αριθμός των νεκρών και των αγνοούμενων είναι πολύ υψηλότερος από τον επίσημο απολογισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας.

Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε τι είδους κυρώσεις επιβλήθηκαν, αλλά επεσήμανε ότι όσοι κριθούν ένοχοι κινδυνεύουν με πρόστιμα και έως 10 ημέρες κράτηση.

Ένα πρόσωπο με το επώνυμο Τσιου έγραψε στο διαδίκτυο ότι «τα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 1.400 νεκρούς, αλλά στην πραγματικότητα 3.000 άνθρωποι είχαν προηγουμένως αναφερθεί αγνοούμενοι».

Ένας άλλος, με το επώνυμο Λιου, ανέφερε ότι περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα λόγω της κατολίσθησης.

Σύμφωνα με τους επίσημους, αν και προσωρινούς απολογισμούς, 903 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ και 16 στο Θιβέτ της Κίνας. Εξάλλου αγνοούνται σχεδόν 5.000 άνθρωποι και στις δύο πλευρές των συνόρων: 4.247 στο Νεπάλ και 546 στην Κίνα.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι μεταδίδει πληροφορίες για την καταστροφή «με ανοικτό, διαφανή και γρήγορο» τρόπο, ενώ απορρίπτει τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες οι αρχές έχουν λογοκρίνει εικόνες ή έχουν υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της κατολίσθησης.

«Το κοινό δεν εγκρίνει την κακόβουλη δυσφήμιση, τον εντυπωσιασμό και την εκμετάλλευση της καταστροφής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.

Οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν έχουν σχεδόν καθόλου πρόσβαση στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ. Γενικά μπορούν να την επισκεφθούν μόνο στο πλαίσιο δημοσιογραφικών ταξιδιών που οργανώνονται από τις αρχές.

Στο μεταξύ οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων τόσο στο Νεπάλ, όσο και στο Θιβέτ.

Στην κινεζική πλευρά προχωρούν «προς την καρδιά της πληγείσας περιοχής», στο συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούνται από το ορεινό έδαφος και τις ασταθείς καιρικές συνθήκες, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τον καθαρισμό δρόμων και τις επισκευές ηλεκτροφόρων καλωδίων, οι εργαζόμενοι στην παροχή βοήθειας εντοπίζουν κινδύνους και εργάζονται για την πρόληψη επιδημιών, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Βίντεο που έχουν μεταδοθεί από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV δείχνουν διασώστες να προχωρούν με δυσκολία, ακόμη και μέσα στη λάσπη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ