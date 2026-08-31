Νεπάλ – Κίνα: Πάνω από 4.700 αγνοούμενοι – Αγωνία για εκατοντάδες εγκλωβισμένους σε τούνελ

Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές, φονικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247.

Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται.

Συνολικά ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες φτάνει τους 919 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.793.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι αρχές της χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua. Ο Σι, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κιργιστάν, έκανε τις δηλώσεις αυτές έπειτα από συνάντησή του με τον Κιργίζιο πρόεδρο Σαντίρ Τζαπάροφ.

Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης έχει επικεντρωθεί στα υδροηλεκτρικά έργα της περιοχής Ρασούβα, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι εκτιμάται ότι είναι πιθανό να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε τούνελ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Trishuli-3A, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονται πολλοί από τους 933 αγνοούμενους εργαζομένους. Οι αρχές επιχειρούν να ανακτήσουν πρόσβαση στο υπόγειο δίκτυο, ενώ οι διασώστες βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών.

Το Trishuli-3A δεν είναι το μοναδικό σημείο που εμπνέει ανησυχία. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης την κατάσταση σε άλλα έργα που διαθέτουν εκτεταμένα υπόγεια τούνελ, μεταξύ των οποίων τα Upper Trishuli 1, Trishuli 3B και Rasuwagadhi.

Στο Ρασουαγκάντι, στρατιωτικό προσωπικό μπήκε σε τούνελ για να αναζητήσει εγκλωβισμένους, χωρίς όμως να εντοπίσει ανθρώπους. Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν και drones, τα οποία επέτρεψαν στις ομάδες διάσωσης να ερευνήσουν τμήματα του υπόγειου δικτύου.

Η δυσκολία των επιχειρήσεων, αλλά και οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί, προκαλούν έντονη ανησυχία στους συγγενείς των αγνοουμένων.

Πηγή: www.kathimerini.gr