Η θαλάσσια ασφάλεια, το διάστημα και η Ουκρανία στο επίκεντρο άτυπης συνόδου των υπ. Άμυνας ΕΕ

Στα ζητήματα που θα συζητήσουν στη σημερινή 'Ατυπη Σύνοδο των Υπουργών 'Αμυνας στην Ιρλανδία αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών θα βρεθεί το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας, με δύο παραμέτρους. Πρώτον, «το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να γίνεται σεβαστή. Οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Για εμάς είναι σημαντικό να μην υπάρχουν διόδια ή τέλη σ' αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν ελεύθερες». Παράλληλα, στο πλαίσιο της θαλάσσιας ασφάλειας θα συζητηθεί η δεύτερη παράμετρος που αφορά την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, «τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε από κοινού», όπως τόνισε η κ. Κάλας.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται και το διάστημα, που αποτελεί βασικό παράγοντα που καθιστά δυνατή την άμυνα, με την Ύπατη Εκπρόσωπο να τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές, «ώστε να εξακολουθήσουμε να είμαστε διαστημική δύναμη, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα συμβαίνουν στον συγκεκριμένο τομέα».

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης για τον Λίβανο, σχετικά με μια ευρωπαϊκή αποστολή για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση εκεί.

Βασικό θέμα στην ατζέντα είναι και η Ουκρανία και η αντιαεροπορική άμυνά της, καθώς «λείπουν αναχαιτιστικοί πύραυλοι. Θα ήταν, λοιπόν, πολύ καλό να παραχωρηθούν αυτοί στην Ουκρανία, ώστε να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει για την προστασία του λαού της», τόνισε.

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι υπουργοί 'Αμυνας της ΕΕ θα ενημερωθούν από τον Γερμανό ομόλογό τους για την απόπειρα σαμποτάζ στη Λειψία αυτό το καλοκαίρι, με την Κάγια Κάλας να τονίζει ότι θα δοθούν πληροφορίες από τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, επισημαίνοντας για τις απειλές ότι «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε πραγματικά να ενισχύσουμε και να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, ώστε να καλύψουμε τα κενά στις δυνατότητές μας και να είμαστε επομένως πιο αξιόπιστοι στην αποτροπή όλων αυτών των επιθέσεων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ