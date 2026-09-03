Ιταλία: Ρεκόρ μακροβιότητας για την κυβέρνηση Μελόνι

Από τότε, δηλαδή, που τελείωσε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ιταλία μετατράπηκε σε αβασίλευτη δημοκρατία. Πέρασαν 1.413 ημέρες απ' την ορκωμοσία της κυβερνητικής συμμαχίας των Αδελφών της Ιταλίας, της Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα , στις 22 Οκτωβρίου του 2022, στο μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην δεύτερη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και είχε καταγραφεί πριν από 21 χρόνια. Η Μελόνι θα γιορτάσει το όλο γεγονός με εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στο λιμάνι του Μπάρι, παρουσία σειράς υπουργών της κυβέρνησης και τουλάχιστον 10.000 υποστηρικτών της.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Αδέλφια της Ιταλίας, το κόμμα της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της μέχρι τώρα δράσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια, με αναφορά στο ότι οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στην χώρα μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς κατά 55% σε σύγκριση με πέρυσι και κατά 80%, αν λάβει κανείς υπόψη του τα στοιχεία του 2022. Η ανεργία έχει παράλληλα περιοριστεί στο 5,8%, με μείωση η οποία ξεπερνά τις δύο ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με πριν από μια τετραετία.

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι λείπουν τα προβλήματα: οι εσωκομματικές εντάσεις αυξάνονται διαρκώς, με εμφανή μείωση των ποσοστών των δυο κύριων συμμάχων της Μελόνι, τόσο της Φόρτσα Ιτάλια που είχε ιδρύσει ο Μπερλουσκόνι, όσο και της Λέγκα με επικεφαλής τον Ματέο Σαλβίνι. Παράλληλα η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, δεν διαθέτει μεγάλο αριθμό ικανών και έμπειρών συνεργατών, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στην ίδια την παραγωγή κυβερνητικού έργου.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, από τη μία είναι σαφές ότι η χώρα δεν βρέθηκε σε συνθήκες διεθνούς απομόνωσης, κάτι που φοβούνταν πολλοί σχολιαστές, πριν από την εκλογική νίκη της Μελόνι. Η αρχηγός των «Αδελφών της Ιταλίας» προέβαλε ένα δυναμικό προφίλ, με ανάληψη πρωτοβουλιών στο εσωτερικό της ομάδας G7 και όχι μόνον. Τους τελευταίους μήνες όμως οι σχέσεις της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περνούν μια δύσκολη φάση, η οποία οφείλεται κυρίως στην άρνηση της Ιταλίας να στηρίξει -χωρίς επιφυλάξεις- τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν.

Ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» όμως την περίοδο αυτή δεν σχετίζεται με την διεθνή πολιτική. Η συμμαχία που κυβερνά την Ιταλία είναι πολύ πιθανό να ζητήσει την ερχόμενη άνοιξη πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ο κύριος στόχος είναι να περιοριστεί η ισχυροποίηση του νεοσύστατου ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», με αρχηγό τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι. Δημιουργήθηκε πριν μόλις έξι μήνες και, όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, στην φάση αυτή «πείθει» το 7,5% των Ιταλών.

Σύμφωνα με ό,τι έχει διαρρεύσει, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είναι αποφασισμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να θωρακίσει την κυβερνητική της συμμαχία, ώστε οι δυνάμεις της να καταφέρουν να ξεπεράσουν στις επόμενες εκλογές το ποσοστό του 42% και να εξασφαλίσουν και μπόνους εδρών στο κοινοβούλιο.

Για τον λόγο αυτό, για να αντιμετωπίσει άμεσα την «απειλή Βανάτσι», η Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται να εξαγγείλει νέα δέσμη μέτρων για την ασφάλεια, με έμφαση στην καθημερινή ζωή των Ιταλών και με κύριους αποδέκτες πολλούς από τους συντηρητικότερους ψηφοφόρους της. H αυριανή εκδήλωση στο Μπάρι θα έχει ως σύνθημα «η πιο σταθερή κυβέρνηση, με πιο ισχυρή Ιταλία» και η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» θα επωφεληθεί της ευκαιρίας για να κηρύξει ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, έναν χρόνο πριν από την κανονική λήξη της κυβερνητικής της θητείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ