Οι Σέρβοι αποχαιρετούν ως ήρωα τον εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς

Σε λαϊκό προσκύνημα στο ναό του Αγίου Λουκά που βρίσκεται σε περιφερειακό συνοικισμό του Βελιγραδίου, εκτίθεται από νωρίς σήμερα το πρωί η σορός του πρώην διοικητή των Σερβοβοσνιακών δυνάμεων Ράτκο Μλάντιτς ο οποίος καταδικάστηκε για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία.

Έξω από τον ναό σχηματίστηκε μεγάλη ουρά από πολίτες που περιμένουν υπομονετικά για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Πολλοί φορούν μπλουζάκια με την φωτογραφία του Μλάντιτς και πολεμικά σύμβολα του στρατού των Σέρβων τη Βοσνίας. Εντός του ναού βρίσκεται η οικογένεια του ενώ δίπλα από το φέρετρο εναλλάσσονται συνεχώς αγήματα που συνθέτουν στρατιώτες του στρατού της Σερβίας, βετεράνοι πολέμου αλλά και νέοι που έμαθαν να υμνούν τον Μλάντιτς ως ήρωα. Στο Βελιγράδι έφτασαν οργανωμένα και πολίτες από την Σερβική Δημοκρατία (Republika Srpska) της Βοσνίας και το Μαυροβούνιο.

Το «ύστατο χαίρε» στον Μλάντιτς προσήλθαν για να απευθύνουν και πολλοί υπουργοί της σερβικής κυβέρνησης όπως επίσης και ο πρωτότοκος γιός του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, Ντανίλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στην κηδεία επικαλούμενος την επίσημη επίσκεψη του προέδρου του Ουζμπεκιστάν Σημειώνεται πως η ΕΕ και οι ΗΠΑ εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία της Σερβίας εξυμνεί τον εγκληματία πολέμου και διοργανώνει την ταφή του με στρατιωτικές τιμές.

Στον ναό του Αγίου Λουκά βρέθηκε και ο πρέσβης της Ρωσίας στην Σερβία Αλεξάνταρ Μπόκαν Χερτζένκο ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια ενώ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug «προσήλθε και ο πρώην ΥΠΕΘΑ της Ελλάδας Πάνος Καμμένος για να αποτίσει φόρο τιμής στον στρατηγό Μλάντιτς».

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ στην Σερβία με ειδικές εκπομπές καλύπτουν το γεγονός εξυμνώντας τον Μλάντιτς.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 τοπική ώρα το μεσημέρι και στη συνέχεια θα γίνει η εκφορά του νεκρού στο νεκροταφείο που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μακριά από τον ναό του Αγίου Λουκά. Κατά την πομπή ταφής το φέρετρο θα συνοδεύει στρατιωτικό άγημα ενώ στο νεκροταφείο θα γίνει ρίψη τιμητικών βολών στο αέρα.

Ο Μλάντιτς απεβίωσε στις 27 Αυγούστου στο νοσοκομείο των φυλακών του δικαστηρίου της Χάγης όπου νοσηλευόταν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) καταδίκασε τον Μλάντιτς σε ισόβια κάθειρξη στις 8 Ιουνίου του 2021.

Κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον περίπου8.000 Βόσνιων Μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα, μια περιοχή που βρισκόταν υπό την προστασία του ΟΗΕ, το καλοκαίρι του 1995 όταν ξεκίνησε η επίθεση του Σερβοβοσνικού στρατού.

Καταδικάστηκε επίσης για διώξεις και βίαιο εκτοπισμό Βοσνίων και Κροατών σε όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τρομοκράτηση αμάχων κατά την πολιορκία του Σεράγεβο και κράτηση σε ομηρία μελών των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ κατά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ το 1995.

Πηγή: ertnews.gr