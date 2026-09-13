CNN: “Φιάσκο επικών διαστάσεων” ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα

Η αστραπιαία προέλαση των υποστηριζόμενων από το Ιράν, Χούθι, άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες τις ισορροπίες στην Υεμένη: κατέλαβαν το στρατηγικό λιμάνι της Μόκα και τη νήσο Περίμ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ενισχύοντας την πίεση στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Στο παρασκήνιο, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται για την κατάρρευση της άμυνας, ενώ η απουσία σαουδαραβικής αεροπορικής υποστήριξης και οι τεράστιες αδυναμίες των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης ανοίγουν τον δρόμο για ένα πιθανό δεύτερο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το CNN, οι απεγνωσμένες εκκλήσεις των στρατηγών της Υεμένης για αεροπορική υποστήριξη άρχισαν να φτάνουν από τα μέσα του πρωινού της Πέμπτης. Η προέλαση των Χούθι προς τη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Μόκα, στην Υεμένη, βρισκόταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη, όμως η ενίσχυση από τη βασική σύμμαχο της κυβέρνησης, τη Σαουδική Αραβία, δεν φαινόταν πουθενά.

«Οι Χούθι έριξαν στη μάχη ό,τι είχαν – κύματα επί κυμάτων μαχητών… μαζί με τους διαθέσιμους βαλλιστικούς πυραύλους και τα όπλα τους» δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο μια ανώτερη πηγή της Υεμένης που συνδέεται με τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Η πηγή ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) και τον διαβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ «παρακολουθούσαν στενά την κατάσταση και ότι η αεροπορική υποστήριξη από τη Σαουδική Αραβία ήταν καθ’ οδόν».

«Όμως η αεροπορική υποστήριξη δεν ήρθε ποτέ» είπε η πηγή. «Και η Μόκα έχει πλέον πέσει».

Λίγες ώρες αργότερα, την Παρασκευή, οι Χούθι κατέλαβαν ένα άλλο στρατηγικό παράκτιο σημείο, το νησί Περίμ, στις εκβολές της Ερυθράς Θάλασσας. Το νησί χωρίζει το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στα δύο, παρέχοντας στην Τεχεράνη de facto έλεγχο μιας ακόμη βασικής ναυτιλιακής διαδρομής.

Η προέλαση των Χούθι μέσα σε 36 ώρες συνιστά με μια απρόσμενη εξέλιξη, σε μια σύγκρουση που είχε παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη για χρόνια. Ωστόσο, τα εδάφη για την αναζωπύρωση των συγκρούσεων είχαν προετοιμαστεί εδώ και μήνες, εν μέσω πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις τιμές του πετρελαίου – και τον αντίκτυπό τους στην παγκόσμια οικονομία – ως μέσο πίεσης.

Τώρα, η Υεμένη και η Ερυθρά Θάλασσα είναι πιθανό να αποτελέσουν ένα δεύτερο μέτωπο στον πόλεμο του Ιράν.

Ο αποτελεσματικός έλεγχος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της επιρροής του στο Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, απειλεί να ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, η πύλη προς τη ναυτιλιακή διαδρομή της Διώρυγας του Σουέζ, είναι λιγότερο κρίσιμο για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας από το Ορμούζ, μέσω αυτού εξακολουθούν να μεταφέρονται βασικά εμπορεύματα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου καθημερινά. Το στενό έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, καθώς η Σαουδική Αραβία έχει ανακατευθύνει ορισμένες εξαγωγές μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού, προκειμένου να παρακάμψει το Ορμούζ.

«(Οι Χούθι) δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν προηγμένα όπλα για να κλείσουν το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Αρκεί να χρησιμοποιήσουν ένα πυροβόλο τοποθετημένο πάνω σε αυτοκίνητο» δήλωσε ο Άμρ Αλ-Μπιντ, ανώτατος αξιωματούχος του Νότιου Μεταβατικού Συμβουλίου (STC) της Υεμένης. Το STC έχει πολεμήσει στο παρελθόν τόσο τους Χούθι όσο και τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, και επιδιώκει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους στο νότο.

«Είναι ένα μέσο πίεσης που διαθέτουν χωρίς να χρησιμοποιούν προηγμένα όπλα» πρόσθεσε σε συνέντευξή του στο CNN. «Και θα το διατηρήσουν».

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