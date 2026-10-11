Με όγκο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέoντας (βίντεο)

Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί της επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων, καθώς οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο σε πρώιμο στάδιο στον πνεύμονά του.

Ο 71χρονος δημοφιλής Αμερικανός Ποντίφικας μοιράστηκε ο ίδιος την είδηση κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης μεσημεριανής ευλογίας (Angelus) από το μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί εντόπισαν έναν όζο στον πνεύμονα σε πολύ πρώιμο στάδιο.

«Αγαπητοί φίλοι, κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, οι γιατροί βρήκαν έναν εντοπισμένο όζο στον πνεύμονά μου. Εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι καλά εντοπισμένος. Οι γιατροί πιστεύουν ότι η χειρουργική επέμβαση είναι κατάλληλη. Ακολουθώντας τις συμβουλές τους, αποφάσισα να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του. Η επέμβαση έχει ήδη προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ για την πνευματική σας εγγύτητα και εμπιστεύομαι τις προσευχές σας», ανέφερε δημοσίως ο Ποντίφικας.

Η είδηση προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια καθολική κοινότητα καθώς ο Πάπας Λέων δεν είχε προηγούμενα γνωστά σοβαρά προβλήματα υγείας και διατηρεί έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Ο Ποντίφικας έχει προγραμματισμένο επίσημο ταξίδι στην Ουρουγουάη, στην Αργεντινή και στο Περού από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2026, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν η επέμβαση ή η περίοδος ανάρρωσης θα επηρεάσουν το πρόγραμμά του.

Πηγή: www.iefimerida.gr