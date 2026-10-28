Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Τουλάχιστον 31 νεκροί και 80 τραυματίες (Βίντεο)

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην Ισπανία σήμερα, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο τις περιφερειακές αρχές, στο δεύτερο κατά σειρά πολύνεκρο δυστύχημα σε λιγότερο από έναν χρόνο στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας.

Πρόσωπο ενήμερο για την τραγωδία είπε στο Ρόιτερς, πως η αμαξοστοιχία της εταιρείας Iryo είχε σταματήσει κοντά στο Τολέδο, κατόπιν εντολής από τη διαχειρίστρια εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών Arif λόγω βλάβης στη σηματοδότηση, όταν συγκρούστηκε με αυτήν το τρένο της εταιρείας Renfe, με αποτέλεσμα συρμοί και των δύο τρένων να εκτροχιαστούν.

Οι εταιρείες Renfe και Iryo δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Χεσούς Πέρες Μαρτίν, δήμαρχος της πόλης Λος Γεμπένες, κοντά στην περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, είπε πως η κατάσταση είναι «φρικτή» στο σημείο.

«Μου μιλούν για ακρωτηριασμούς και πολύ σοβαρά τραύματα», περιέγραψε στο RTVE.

Η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρσία προέτρεψε τους πολίτες, σε μια ανάρτησή της στο Χ, να δώσουν αίμα.

Η Εντουάρδα, μια επιβάτισσα στο τρένο της Iryo είπε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER πως η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί προς τα εμπρός και αρχικά πίστεψε πως το τρένο είχε κάνει επείγουσα στάση.

Συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα του δυστυχήματος όταν είδε τραυματισμένους ανθρώπους και της ζητήθηκε να βγει από το τρένο.

Αφού κατέβηκε από ένα ανάχωμα για να φτάσει σε ασφαλές σημείο, είδε αυτό που περιέγραψε ως ένα σκηνικό καταστροφής, με ένα τμήμα του τρένου να κρέμεται στην πλαγιά και ένα βαγόνι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Διασώστες, μεταξύ των οποίων ένα ελικόπτερο, αστυνομικοί και ασθενοφόρα, έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ανέφερε.

«Είδα νεκρούς ανθρώπους», είπε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της περιφέρειας Καστίλη Λα Μάντσα Εστέρ Παντίλα ανέφερε πως 147 άνθρωποι ταξίδευαν με το τρένο της Iryo και 397 στο τρένο της Renfe.

Έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαίωσε σήμερα πως είναι έτοιμη να προσφέρει «κάθε δυνατή βοήθεια» στις ισπανικές αρχές, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα νότια της Μαδρίτης.

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια στις ισπανικές αρχές», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο.

Η αξιωματούχος επισήμανε πως είναι «πάρα πολύ νωρίς, υπερβολικά νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ