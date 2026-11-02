Νέα κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ – Σε 6 χώρες οι υπερθερμάνσεις ψυγείων

Δεκάδες σούπερ μάρκετ σε έξι ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από ύποπτη κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τα ψυγεία και τους καταψύκτες τους.

Περίπου 40 καταστήματα Delhaize στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επηρεάστηκαν, ενώ μικρότερος αριθμός καταστημάτων αντιμετώπισε προβλήματα στη Σουηδία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Εσθονία.

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Σουηδία και το Βέλγιο ανέφεραν ότι οι καταψύκτες σε δεκάδες καταστήματα υπερθερμάνθηκαν απότομα στη διάρκεια της νύχτας. Ειδικότερα, σε καταστήματα των αλυσίδων Ica και Coop στη Σουηδία, οι θερμοκρασίες στους καταψύκτες αυξήθηκαν έως και στους 55 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και σε σούπερ μάρκετ της Ahold Delhaize στο Βέλγιο, καταστρέφοντας τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Όπως αναφέρει το BBC, η βελγική εταιρεία Sabcobel, η οποία κατασκευάζει μέρος των ψυγείων που επηρεάστηκαν, ανακοίνωσε ότι οι εξατμιστές των συσκευών τέθηκαν σε λειτουργία απόψυξης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η θερμοκρασία τους. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος με εκείνη της επίθεσης του περασμένου μήνα, που είχε πλήξει εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ αναγκάστηκαν να πεταχτούν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Sabcobel, Στέφαν Μούελανς, η εταιρεία του οποίου διαχειρίζεται τα συστήματα της Delhaize, δήλωσε στο πρακτορείο Belga ότι επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση και ότι η εταιρεία «εργαζόταν όλη τη νύχτα και το πρωί για να αποσυνδέσει από το δίκτυο τις μονάδες που επηρεάστηκαν».

Όπως είπε, μετά την επίθεση στη Γαλλία στις αρχές Οκτωβρίου, η εταιρεία εργαζόταν ήδη για να «προστατεύσει τα ψυγεία των πελατών μας από αυτή την ευπάθεια», ωστόσο οι συγκεκριμένες μονάδες χρειάζονταν φυσικές παρεμβάσεις και όχι μόνο ενημερώσεις λογισμικού.

«Η απλούστερη λύση είναι η διαχείριση των ψυγείων μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. Οι περισσότεροι πελάτες μας πέρασαν σε αυτό το σύστημα μετά την επίθεση στη Γαλλία», πρόσθεσε.

Από ψυγεία και συστήματα θέρμανσης έως κάμερες ασφαλείας και δίκτυα συναγερμού, ένα ολοένα και μεγαλύτερο εύρος συσκευών που κάποτε ήταν κατά βάση αναλογικές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης και να ελεγχθούν από απόσταση, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους δράστες κυβερνοεγκλημάτων. Παραμένει άγνωστο ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

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