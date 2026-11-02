Βουλγαρία: Πρώτη γυναίκα πρόεδρος η Ιλιάνα Γιότοβα

Με 57,6% των ψήφων, η Ιλιάνα Γιότοβα επικράτησε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ενισχύοντας παράλληλα πολιτικά τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.

Η Βουλγαρία εξέλεξε την Ιλιάνα Γιότοβα πρώτη γυναίκα πρόεδρο της χώρας, σύμφωνα με τα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα ενισχύοντας πολιτικά τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος υποστήριξε την υποψηφιότητά της για το πολιτικό αξίωμα.

Η 61χρονη Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με την Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξασφάλισε το 57,6% των ψήφων στην χθεσινή ψηφοφορία, ενώ ο αντίπαλός της, ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αντρέι Γκιούροφ, που υποστηρίχθηκε από την φιλοδυτική αντιπολίτευση, συγκέντρωσε το 39,5% των ψήφων.

«Κάναμε από την πρώτη στιγμή μία θετική προεκλογική εκστρατεία, χωρίς να επιτρέψουμε την παραμικρή επίθεση και χωρίς να προσφύγουμε σε μία ρητορική μίσους ή διχόνοιας», δήλωσε η Ιλιάνα Γιότοβα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας περιστοιχισμένη από την ομάδα της και τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.

Δήλωσε επίσης ότι οι ψηφοφόροι κατανόησαν το μήνυμά της που επικεντρώθηκε «στα εισοδήματα, την ειρήνη και τα προβλήματα που ζητούν επίλυση», ενώ ο Ρούμεν Ράντεφ συμπέρανε ότι οι Βούλγαροι επέλεξαν «μία σταθερή και σαφή προοπτική» έπειτα από μία περίοδο πολιτικής αστάθειας κατά την οποία οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις διεξήχθησαν από το 2021.

Από την πλευρά του ο Αντρέι Γκιουρόφ δήλωσε ότι αποδέχεται τα αποτελέσματα «ως έχουν».

«Το καλύτερο είναι μπροστά μας και έχουμε θέσει γερές βάσεις επί των οποίων μπορούμε να κτίσουμε».

Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Μποργιάνα Ντιμίτροβα του ινστιτούτου Alpha Research, η Ιλιάνα Γιότοβα έπεισε εμφανιζόμενη ως «η πρόεδρος της ειρήνης» σε μία συγκυρία αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια έπειτα από σειρά επιθέσεων με drones κατά εμπορικών πλοίων στην Μαύρη Θάλασσα και την εξάπλωση στην ευρύτερη περιοχή των συνεπειών του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Γιότοβα, πρώην ευρωβουλευτής, ανέλαβε προσωρινά χρέη προέδρου της Βουλγαρίας μετά την παραίτηση του Ράντεφ για να θέσει υποψηφιότητα και να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές με ένα φιλορωσικό ψηφοδέλτιο.

Πηγή: news247.gr