Η μεγαλύτερη σε διάρκεια παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα δεν κατέληξε σε κοινή διακήρυξη καθώς το προσχέδιο συμφωνίας απορρίφτηκε, ανακοίνωσε ο Τούρκος συμπροεδρεύων COP31, 44 ώρες μετά την έναρξη των εργασιών και δύο εβδομάδες από την έναρξη προκαταρκτικών διαπραγματεύσεων στην Αττάλεια. Οι τελευταίες ώρες περιγράφονται ως χαοτικές ενώ καταλυτική χαρακτηρίζεται η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνει το προσχέδιο συμφωνίας.

«Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει αναφορά στα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ιρλανδός υπουργός Περιβάλλοντος, Ντάρα Ο’ Μπράιεν.

Η Ρωσία και η Κίνα υποστήριξαν ωστόσο την απόφαση να μην περιληφθεί ρητή αναφορά στα «ορυκτά καύσιμα» στην τελική συμφωνία.

Η σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP31 «υπονομεύεται από ορισμένα κράτη που παράγουν πετρέλαιο», ανακοίνωσε η εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαίωνοντας ότι το χάσμα δεν γεφυρώθηκε παρά τις έκτακτες συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία που κάλεσαν οι συμπρόεδροι της διάσκεψης, Τουρκία και Αυστραλία.

Οι αραβικές χώρες «συνέχισαν να συνομιλούν με καλή πίστη», τόνισε ο εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Αγιούμπ, τονίζοντας ότι τα 22 κράτη μέλη του Αραβικού Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 2% των ιστορικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

«Είχαμε διαπραγματεύσεις και ακούσαμε τους πάντες υπομονετικά», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Περιβάλλοντος, για να παραδεχτεί στη συνέχεια το αδιέξοδο. Μάλιστα, ο Μουράτ Κουρούμ ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει νέα προσπάθεια εξασφάλισης συναίνεσης με νέο προσχέδιο.

Η σύγχυση που επικράτησε, χωρίς να είναι σαφές εάν θα απομείνουν αντιπροσωπείες στην αίθουσα για να συνεχιστεί η συζήτηση για το προσχέδιο συμφωνίας είχε και απρόοπτα. Ο Κουρούμ πιάστηκε από ανοικτό μικρόφωνο να λέει στον επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, «κάτσε κάτω», καθώς ο Στιλ προσπαθούσε να τον βοηθήσει να επιβάλλει τάξη.

«Με όλο τον σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, δεν δείξατε σεβασμό σε μια ομάδα 54 χωρών», ήταν το ξέσπασμα του προέδρου των Διαπραγματευτών της Αφρικής και πάλι με ανοικτό μικρόφωνο.

«Αυτό το κείμενο δεν είναι ένα σχέδιο για το κλίμα. Είναι μια άδεια για να συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε», δήλωσαν εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ομάδων.

Εναλλακτικό σχέδιο «ηλεκτροδότησης»

Αντιμέτωπες με αντιδράσεις για τα ορυκτά καύσιμα, η Τουρκία και η Αυστραλία επεσήμαναν ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι σύμμαχος στη δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Στο προσχέδιο συμπεριλήφθηκε στόχος για αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο 35% έως το 2035 και την επέκταση της «καθαρής ενέργειας».

Δεν απαιτείται ωστόσο ρητά η ηλεκτροδότηση να τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται με χρήση άνθρακα και το άλλο πέμπτο με χρήση ορυκτού φυσικού αερίου.

Η φετινή διάσκεψη COP είναι η πρώτη μετά την επιβεβαίωση, τον Οκτώβριο, από τον αρμόδιο περιβαλλοντικό οργανισμό του ΟΗΕ ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου (2,7 βαθμών Φαρενάιτ).

Πρόκειται για το όριο που οι χώρες είχαν συμφωνήσει στη Διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, να προσπαθήσουν να μην υπερβούν, καθώς πέρα από αυτό οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων εντείνονται.

«Αφού η προεδρία αγνόησε τις απόψεις 150 χωρών και παρουσίασε ένα πολύ αδύναμο κείμενο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού», δήλωσε η πρώην υπουργός Κλίματος της Γερμανίας και ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ταφτς, Τζένιφερ Μόργκαν.

Πηγή: www.ertnews.gr