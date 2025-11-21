Κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση "Αγία Ιωάννα" του Τζωρζτ Μπέρναρ Σω στο Θέατρο της Ημέρας

Η Ακτίς Αελίου 2025 παρουσιάζει το θεατρικό έργο "Αγία Ιωάννα" (Ζαν ντ Αρκ) του Τζωρτζ Μπέρναρ Σω στο Θέατρο της Ημέρας από την Κυριακή 23/11 και κάθε Κυριακή στις 9 μ.μ.

Είναι η ιστορία της Ζαν ντ’ Αρκ, εθνικής ηρωίδας και προστάτιδας της Γαλλίας. Η αινιγματική μορφή της νεαρής χωριατοπούλας από το Ντομρεμύ, που έσωσε στις αρχές του 15ου αιώνα την Γαλλία από την αγγλική εισβολή, έχει εμπνεύσει ιστορικούς, ποιητές και καλλιτέχνες.

Άραγε ήταν πλάσμα προικισμένο με ασυνήθιστες ιδιότητες ή όργανο που το χρησιμοποίησαν απρόσωπες κοινωνικά δυνάμεις, για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους; Ήταν ηρωίδα ή μια τυχαία εξημμένη κεφαλή που την εξιδανικεύει ο θρύλος; Άκουσε πραγματικά φωνές ή έλεγε ψέματα, για να πείσει πως ήταν επιφορτισμένη με θεία εντολή;

Η μοναδική καλλιτεχνική δικαίωση της ιστορίας της αναμφίβολα ήρθε από τον Ιρλανδό νομπελίστα ρασιοναλιστή, άθρησκο Τζώρτζ Μπέρναρ Σω που στη γραφή του δείχνει να την πιστεύει. Το πιο κορυφαίο έργο του που πρωτοπαίχτηκε το 1923 υποστηρίζει πως οι νέες ιδέες έρχονται στον κόσμο με συνειδητή εκλογίκευση. Η ‘’Αγία Ιωάννα’’ αντιπροσωπεύει την ελεύθερη συνείδηση, τις καινούργιες δυνάμεις που θα οδηγούσαν στον καινούργιο κόσμο, ενάντια στις αντιλήψεις του Μεσαίωνα. Ήρθε σε σύγκρουση με τους παλιούς, ισχυρότατους θεσμούς. Έτσι διαγράφεται το ιδεολογικό υπόστρωμα στο κείμενο. Παρακολουθούμε τη βάση για την αντικειμενική στάση του δραματουργού που εμπεριέχει το ηθικό μεγαλείο.

Θεατρικά, το δράμα ξεπερνάει το κοινό μέτρο της δραματουργίας . Ο συγγραφέας σατιρίζει αλλά δεν διασύρει τα πρόσωπα. Ειρωνεύεται την υποκρισία τους. Ξεσκεπάζει τα ελατήριά τους. Αγγίζει την ηρωίδα δίχως αισθηματολογία και λυρική διάθεση, με μια οικειότητα που τη φέρνει κοντά μας. Το μεταφυσικό στοιχείο μιλάει τη γλώσσα του ενστίκτου. Υπάρχει στον χαρακτήρα της κάτι το αγγελικό. Δεν είναι απάνθρωπα ηρωική. Το δραματικό χρονικό του Μπέρναρ Σω μένει πάντα αληθινό, άρτιο, πειστικό και ζωντανό.

Η παράσταση διάγει τον δεύτερο χρόνο της παρουσίασης της στο Αθηναϊκό κοινό στον ίδιο θεατρικό χώρο.

Σταχυολογώντας αναφορές που έγιναν για την επιτυχημένη πρώτη χρονιά της στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, διαβάζουμε, μεταξύ άλλων

”Με καλούς οιωνούς και με τα χαρακτηριστικά των ξεχωριστών αποδόσεων παρουσιάζεται το θεατρικό έργο ΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του Τζορτζ Μπέρναρ Σω στο Θέατρο της Ημέρας…. Οι θεατές, γοητευμένοι, καταχειροκροτούν τους εκλεκτούς και ταλαντούχους ηθοποιούς του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, οι οποίοι πραγματικά ερμηνεύουν με πάθος και δόσιμο ψυχής ανεπανάληπτα τους ρόλους τους, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους και ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις και τις αξιώσεις των χαρακτήρων επί σκηνής. …….. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Γιούλης ενδυναμώνει τον μύθο και την γοητευτική ιστορία της χειροδύναμης αγίας, επιτρέποντας να φανεί η παιδική αθωότητα, η εύθραυστη αρματωσιά και οι τετράγωνες πλάτες της. Δικαιώνει τον σπινθηροβόλο ορθολογισμό του συγγραφέα και αναδεικνύει την ευφυολογία του….

Η συντονισμένη επίδοση των ηθοποιών αγγίζει την τελειότητα και την σαγήνη του θεάματος. Είναι ηρωικοί ….. Προκαλούν σκηνικά μια ζυγισμένη σύνθεση, υποστηρίζοντας έντονους στο σύνολό τους χαρακτήρες…….κινούνται στον απαιτούμενο δραματικό τόνο, καθώς εντείνουν ευεργετικά την υποκριτική υπόσταση τους προς την απαραίτητη διαλογική και την διαλεκτική…… διευκρινίζουν και φωτίζουν τις απαιτούμενες πτυχές με τις καθαρόαιμες θεατρικές αρετές τους…… Οι επιτεύξεις των ερμηνευτών με βαρύτητα απέναντι στην αυτόνομη αξία και φυσικά στην δόμηση της παρούσας δραματικής ιστορίας διαθέτουν πνευματικό αντίκρυσμα και εκτόπισμα …… Το εντυπωσιακό, πολύχρωμο και αφαιρετικό ντεκόρ της Μπέτυς Λυρίτη δένει με τις κατάλληλες ενδυματολογικές επιλογές της……

Ο σκηνοθέτης ισορροπεί με δεξιοτεχνική μαεστρία το δραματικό στοιχείο, αποδίδοντας με απλότητα και καθημερινό τρόπο τα δύσκολα κεφάλαια από τη ζωή της Ιωάννας…… Κινούμενος με διακειμενική διάθεση, ανατάσσει την ηρωίδα του, που πραγματικά δίνει μαθήματα λαϊκής και ουσιαστικής σοφίας……. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Γιούλης έχει συντονίσει τους ηθοποιούς του σε κατάλληλες διαδρομές με αντικατοπτρισμούς….. Οι αστραφτερές λεκτικές μονομαχίες και οι μονόλογοι της Ιωάννας συνάδουν σε μια ευφρόσυνη επιφάνεια, σε ένα επίπεδο αλλεπάλληλων αντηχήσεων, που συνευρίσκονται γόνιμα, εναγκαλισμένες, συγκινητικά, ευρηματικά και πολυσήμαντα…….

Πρόκειται για μια παράσταση με μηνύματα που εξακολουθούν να έχουν απήχηση στην σημερινή εποχή…… Η Ιωάννα με θαυμαστή χάρη πείθει το κοινό με το ταλέντο της σε μια ερμηνεία που καθηλώνει τον θεατή…. Οι ηθοποιοί, συντελεστές του έργου, ενσαρκώνουν επιβλητικά τους ρόλους τους. Η παραγωγή μας αποδεικνύει ότι οι προοδευτικές απόψεις του ρηξικέλευθου Σω για τις κοινωνικές τάξεις, την θρησκεία, την πολιτική και φυσικά για τα δύο φύλα είναι πάντα επίκαιρες……

Το θεατρόφιλο, μυημένο ή μη μυημένο κοινό, παρακολουθώντας σίγουρα ενθουσιάζεται και δένεται με αυτήν για πολλούς λόγους: Για την γλωσσικά όμορφη, νοηματικά εύγλωττη και δυναμική μετάφραση του Γιώργου Καλογεράκη. Για την κυριολεκτικά σπουδαία, ωστόσο με παρεμβάσεις στο πρωτότυπο, χωρίς όμως μοντερνισμούς και εντυπωσιοθηρικούς εξυπνακισμούς, έξοχη και ευρηματική σκηνοθεσία του Γιάννη Γιούλη. Ο έμπειρος σκηνοθέτης συνδυάζει απόλυτα και αρμονικά τον υπάρχοντα ρεαλισμό με τον συμβολοποιητικό εξπρεσιονισμό. Για τα προσεγμένα και φροντισμένα ιδιαίτερα σκηνικά και τα κοστούμια που σχεδίασε η Μπέτυ Λυρίτη. Για την εξαιρετική υποστήριξη της μουσικής του Δημήτρη Ζαφειρέλη με μια σύνθεση εμβατηριακής μορφής που αναμφίβολα συμπληρώνει τις αποχρώσεις της παράστασης. Για τις ερμηνείες: Οι ηθοποιοί ακολουθούν με λεπτομερή ανταπόκριση μια συγκεκριμένη καθοδηγητική γραμμή και μια συνάδουσα κινησιολογική διδασκαλία. Επιτυγχάνουν πραγματικά την πλέον αψεγάδιαστη, συγκλονιστική και χαρακτηριστική ερμηνεία των προσώπων που υποδύονται, τολμώντας αυτό που λέμε στο σύγχρονο θέατρο στασιοποιητική θέση, στάση, αντιμετώπιση. Αποδίδουν στο έπακρο το ζητούμενο και το απαιτούμενο στα λόγια, στην κίνηση, στην χειρονομία, στην εκφραστική, στην απέριττη σημαντικότητα της εικονοποποίησης……

Με υπεραισθαντική ιδιοσυγκρασία η πρωταγωνίστρια στις πτυχές του ρόλου της Αγίας Ιωάννας φωτίζει με την αρμόζουσα χροιά την αθωότητα, την αφέλεια, την καλοσύνη και σταδιακά την αφύπνιση, την εξέγερση και βέβαια τον ανατρεπτικό λόγο αδιάκοπα και άρρηκτα σε όλες τις σκηνές ….. Οι ηθοποιοί παίζουν στην κυριολεξία με υποβλητική σύνεση, είναι άριστοι, αξιόλογοι, άψογοι, αξιοσημείωτοι και πειστικοί. Θέτουν βαθμίδες με ρεαλιστική πνοή. Η Αγία Ιωάννα εκπέμπει τον συγκερασμό της πίστης, της δύναμης και της παρθενικής αγνότητας. Αξίζει μια ξεχωριστή μνεία. Η σκηνογραφία της είναι αυτόνομη και τολμηρή χρωματικά….. Οι ηθοποιοί εισάγουν και εκλιματίζουν έμπρακτα, ευπρόσδεκτα και εύληπτα τους θεατές στο αριστερό πάντα διαχρονικό πνεύμα του συγγραφέα Τζορτζ Μπέρναρ Σω….”

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Γιάννης Γιούλης

Μετάφραση: Γιώργος Καλογεράκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μπέττυ Λυρίτη

Μουσική: Δημήτρης Ζαφειρέλης

Φωτισμοί: Γιώργος Σηφάκης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Γιάννης Πισκιτζής, Ελένη Καταλιακού

Αφίσα: Ideogram/Stratis Zacharellis

Φωτογραφίες: Αντώνης Ναυπλιώτης

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

(με σειρά εμφάνισης)

Διονύσης Θεοδώσης

Γιάννης Πισκιτζής

Μιλένα Παρθενίου

Αντώνης Μαυρέλης

Λεόντιος Πετμεζάς

Παναγιώτης Ξανθόπουλος

Φοίβος Καραμπέτσος

Αφηγήτρια: Ειρήνη Χρηστίδη

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Γενική είσοδος: 18 ευρώ

Φοιτητές, ΑΜΕΑ, Άνω των 65: 12 ευρώ

Ατέλεια: 5 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 20

(Στάση μετρό ΠΑΝΟΡΜΟΥ – έξοδος Χατζηκωνσταντή)

210 6929 090

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

697 0511 918 (ώρες 10.00 π.μ. έως 14.00)

Προπώληση: more.com

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ 2025-ΑΜΚΕ