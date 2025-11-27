Κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση “Αγουρα κεράσια” στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο στην Τρίπολη

Ο βραβευμένος με τέσσερα κρατικά βραβεία του υπουργείου Πολιτισμού, Μιχαήλ Ανθης, υπογράφει ένα καθηλωτικό και σοκαριστικό θρίλερ με θέμα την ενδοοικογενειακή βία, θέλοντας να μας θυμίσει πως «καμιά φορά η σιωπή κάνει τον πιο επικίνδυνο θόρυβο».

Το έργο, “Αγουρα κεράσια” που πρωταγωνιστούν η Τάνια Τρύπη και ο Κωνσταντίνος Καζάκος, έχει ήδη αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς και παρουσιάζεται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 9 μ.μ., στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο στην Τρίπολη.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Στάθης και Φανή ζουν την φαινομενικά ήσυχη σχέση τους σε κάποια γωνιά της ελληνικής επαρχίας. Εκείνος γιατρός και πολλά υποσχόμενο κομματικό στέλεχος, εκείνη manager development σε πρόωρη απόσυρση, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στην 15χρονη κόρη τους Μαρία. Πίσω, όμως, απ’ την ειδυλλιακή ησυχία, ένα τέρας καραδοκεί. Η Μαρία φέρεται αψυχολόγητα, λείπει απ’ το σπίτι τις πιο απίθανες ώρες, καπνίζει γυμνή χόρτο με τους συμμαθητές της στις τουαλέτες του σχολείου. Βίντεο με την ίδια σε άσεμνες πόζες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ο πατέρας της καταφέρνει να κουκουλώσει τον όποιο αντίκτυπο. Η Μαρία όμως δεν το βάζει κάτω. Επιμένει. Για κάποιο δικό της λόγο μοιάζει να θέλει να γίνουν γνωστά όσα κάνει, ώσπου ένα βράδυ…

Το τέρας αρχίζει να ξεπροβάλει. Κι όσο σκοτεινό είναι, άλλο τόσο αμείλικτο φως εκπέμπει. Ένα φως τόσο αποκαλυπτικό, όσο και οι ζωγραφιές της μικρής που συνθέτουν το φριχτό παρασκήνιο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μιχαήλ Ανθης, Σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης, Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου, Μουσική: Γιάννης Μακρίδης, Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ελεάννα Πλέσσα, Μάγια Πολιτάκη, Βοηθός Σκηνογράφου: Μαργαρίτα Τζαννέτου, Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Φωτογραφία: Γιώργος Βέργαδος, Ήχος & Φως: Λεωνίδας Φουντούλης, Παίζουν: Τάνια Τρύπη, Κωνσταντίνος Καζάκος, Στο τσέλο: Σταύρος Παργινός, Μαρία – φωνή: Τζένη Καζάκου, Παραγωγή: Μίμησις Πράξεως, Διάρκεια: 90 λεπτά.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής: Η γενική είσοδος είναι 17 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ και αφορά φοιτητές, ανέργους και άτομα με αναπηρία. Η προπώληση γίνεται στο βιβλιοπωλείο «Καρμπόν» και μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.gr. Για κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 6936915422.