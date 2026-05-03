Χιόνια στα Καλάβρυτα μέσα στον Μάιο - Δημοσιογράφος της ΕΡΤ έκανε ρεπορτάζ με... χριστουγεννιάτικο σκουφάκι (Βίντεο)

Μπορεί να διανύουμε τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, ωστόσο το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας είναι χειμωνιάτικος και θυμίζει περισσότερο Δεκέμβρη.

Οι χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες στα Καλάβρυτα, με ξαφνικό κρύο και χιόνια, ανάγκασαν τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Νίκο Γιαπρακά να κάνει το ρεπορτάζ του από το χιονοδρομικό φορώντας… χριστουγεννιάτικο σκουφάκι.

Ο δημοσιογράφος θέλησε να ταιριάξει με το απρόσμενα χειμωνιάτικο τοπίο που επικρατούσε στο χιονοδρομικό των Καλαβρύτων, όπου η θερμοκρασία είχε πέσει στους -1°C και το χιόνι κάλυπτε τα πάντα, παρά το γεγονός ότι το κέντρο παραμένει κλειστό.

Όσοι βρέθηκαν στην περιοχή για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς δεν περίμεναν να συναντήσουν χιονισμένο τοπίο, ωστόσο, απόλαυσαν σύμφωνα με το iefimerida το σπάνιο για την εποχή θέαμα. Το ξαφνικό κύμα κακοκαιρίας δημιούργησε εικόνες που δύσκολα συνδέονται με την έναρξη της θερινής περιόδου.