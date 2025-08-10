Κόρινθος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο λιμάνι της Κορίνθου, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με επιβαίνοντα κατέληξε στη θάλασσα, με τον οδηγό να ανασύρεται νεκρός από τη θάλασσα.

Περαστικοί που είδαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα ειδοποίησαν τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αστυνομικοί επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό βουτώντας στο νερό, ενώ ακολούθησε και δύτης, ο οποίος τελικά κατάφερε να ανασύρει τον οδηγό από το αυτοκίνητο και με την συνδρομή των αστυνομικών τον έβγαλαν στην επιφάνεια.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από το όχημά του χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού ενώ οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή: news247.gr