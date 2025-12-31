eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025

Πελοπόννησος: Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης από την Αστυνομία

Είδη πρώτης ανάγκης συγκέντρωσαν εθελοντικά οι αστυνομικές Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων και του 2026, για την ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων.

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν (τρόφιμα, είδη ένδυσης, είδη πρώτης ανάγκης κ.α.) και χρηματικό ποσό προσφέρθηκαν σε μητροπόλεις, ναούς και ιδρύματα, ως μια συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου τους.
Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας προσφέρθηκαν είδη πρώτης ανάγκης και χρήματα στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων «Η στέγη της Εκκλησίας».
Εκπρόσωποι των φορέων και ιδρυμάτων εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες για την συγκέντρωση και την προσφορά των ειδών και απέστειλαν τις ανάλογες ευχές προς το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό και τις οικογένειες τους.

 

