Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά και Φωκίδα

Αντιμέτωπες με τέσσερις πυρκαγιές βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τα ξημερώματα σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα, ενώ εστάλησαν μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα ή εκκένωση οικισμών.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι σοβαρότερες από τις τέσσερις είναι στη Ζάκυνθο και στη περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

Η φωτιά στη Ζάκυνθο εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κοιλιωμένο, στις 06:00, και κατευθύνεται προς Αγαλά. Για αυτόν τον λόγο εκδόθηκαν τρία μηνύματα 112, αρχικά για απομάκρυνση των κατοίκων από Αγαλά προς Κερί και στη συνέχεια άλλα δύο μηνύματα για απομάκρυνση των πολιτών από Κερί προς Ζάκυνθο και από Αγαλά προς Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 44 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα με 16 οχήματα, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στις 03:45. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για απομάκρυνση από Βαρκό προς Παλιάμπελα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 85 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά εκδηλώθηκε στις 02:30 σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστολίου. Εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112, ένα για ετοιμότητα και στη συνέχεια ένα για απομάκρυνση από τις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα προς Μύρτο.

Για την κατάσβεσηή της φωτιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων με 17 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά στη Φωκίδα εκδηλώθηκε στις 06:00 σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός του Δήμου Δωρίδος.

Στην περιοχή υπάρχουν χωριά, τα οποία μέχρι πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνταν, ενώ η πυρκαγιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 30 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, οκτώ οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

ΑΠΕ