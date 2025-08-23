Τι λένε τα ζώδια σήμερα (23/8)

Κριός

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στον 6ο οίκο σου, φέρνει νέα ξεκινήματα στην καθημερινότητα και στη δουλειά σου, ωστόσο το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό στον 3ο οίκο σου, σε καλεί να προσαρμοστείς σε απρόσμενες καταστάσεις. Ισως υπάρξουν ανατροπές στην ρουτίνα ή απρόβλεπτα γεγονότα που θα σε βγάλουν από το πρόγραμμά σου. Είναι περίοδος για να θέσεις πιο υγιεινές συνήθειες, να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου και να δώσεις έμφαση στη φυσική σου κατάσταση.

Ταύρος

Αυτή η Νέα Σελήνη στην Παρθένο και στον 5ο οίκο σου, φωτίζει τον ερωτικό και δημιουργικό τομέα, ωστόσο με τον Ουρανό να συμμετέχει, τίποτα δεν μοιάζει προβλέψιμο. Μπορεί να προκύψουν ξαφνικά φλερτ ή ανατροπή σε υπάρχουσα σχέση. Τα συναισθήματα είναι έντονα και χρειάζεσαι χώρο για να εκφράσεις την αυθεντικότητά σου χωρίς περιορισμούς. Δημιουργικά σχέδια αποκτούν νέα δυναμική, αν και ίσως χρειαστεί να σκεφτείς διαφορετικά για να πετύχεις. Μην αντισταθείς στις αλλαγές.

Δίδυμοι

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στον 4ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι και στην οικογένεια, όμως το τετράγωνο με τον Ουρανό στον 1ο οίκο σου, δείχνει ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ήρεμα όσο θα ήθελες. Πιθανές ξαφνικές ειδήσεις από το οικογενειακό περιβάλλον ή ανάγκη για αλλαγές στον χώρο διαμονής σου μπορεί να σε αιφνιδιάσουν. Νιώθεις την ανάγκη να απελευθερωθείς από πιέσεις, να σπάσεις δεσμά που δεν σου επιτρέπουν να αναπνεύσεις. Αν εκμεταλλευτείς σωστά την ενέργεια, μπορείς να φτιάξεις νέες βάσεις στη ζωή σου.

Καρκίνος

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο και στον 3ο οίκο σου, φέρνει νέα δεδομένα στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις και στις σχέσεις με συγγενείς ή κοντινά πρόσωπα. Ωστόσο το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό στον 12ο οίκο σου, μπορεί να φέρει ανατροπές ή ξαφνικά νέα που αλλάζουν πολλά από τα δεδομένα σου. Μπορεί να προκύψει μια αναπάντεχη γνωριμία ή μια συζήτηση που σε ξαφνιάζει. Η διάθεσή σου είναι να εκφραστείς πιο ελεύθερα, χωρίς φόβο για το πώς θα ακουστείς. Προσπάθησε να είσαι σαφής αλλά όχι απότομος/η.

Λέων

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στον 2ο οίκο σου, στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά και σε θέματα αξιών, όμως με τον Ουρανό στον 11ο οίκο σου να συμμετέχει με δύσκολη όψη, προκύπτουν απρόσμενα έξοδα ή ξαφνικές ευκαιρίες κέρδους. Είναι περίοδος που χρειάζεται ευελιξία σε οικονομικές αποφάσεις και προσοχή σε ριψοκίνδυνες κινήσεις. Σχέσεις και συνεργασίες μπορεί να σε κάνουν να επανεκτιμήσεις την αξία σου. Ο Ουρανός σε ωθεί να δεις αλλιώς τι σημαίνει «ασφάλεια» για εσένα, πέρα από τα υλικά.

Παρθένος

Αυτή η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, σηματοδοτεί μια νέα αρχή για σένα, ωστόσο το τετράγωνο με τον Ουρανό στον 10ο οίκο σου, δείχνει ότι η διαδρομή θα έχει ανατροπές. Νιώθεις την ανάγκη να ξαναορίσεις ποιος/α είσαι, πώς προβάλλεσαι και τι εντυπώσεις θέλεις να δίνεις. Ο Ουρανός φέρνει απρόβλεπτες ευκαιρίες αλλά και ξαφνικά εμπόδια που σε δοκιμάζουν. Μπορεί να νιώσεις πίεση να αλλάξεις κατεύθυνση ή να πάρεις αποφάσεις που σε βγάζουν έξω από το συνηθισμένο σου πρόγραμμα.

Ζυγός

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο και στον 12ο οίκο σου, ενεργοποιεί τον εσωτερικό σου κόσμο, καλώντας σε να κλείσεις παλιά κεφάλαια και να στραφείς στην αυτοθεραπεία. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό στον 9ο οίκο σου, φέρνει απρόσμενα γεγονότα που σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις τι πρέπει να αφήσεις πίσω σου. Μπορεί να βγουν στην επιφάνεια μυστικά, φόβοι ή καταστάσεις που κρατούσες κρυφές. Παρόλο που η διαδικασία ίσως είναι έντονη, σε βοηθά να απελευθερωθείς από βαρίδια.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στον 11ο οίκο σου, φέρνει νέα ξεκινήματα σε φιλικές σχέσεις, ομάδες και στόχους, όμως το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό στον 8ο οίκο σου, δείχνει ότι δεν θα λείψουν οι εκπλήξεις. Ενα πρόσωπο από τον κύκλο σου μπορεί να σε αιφνιδιάσει με την στάση του ή να προκύψει μια ξαφνική νέα γνωριμία. Η συμμετοχή σου σε ομάδες ίσως πάρει άλλη τροπή απ’ ό,τι περίμενες. Είναι η στιγμή να επανεξετάσεις τι πραγματικά θέλεις να πετύχεις και με ποιους ανθρώπους θέλεις να πορευτείς.

Τοξότης

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στον 10ο οίκο σου, φέρνει νέα δεδομένα στον επαγγελματικό χώρο και στην καριέρα σου, ενώ το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό στον 7ο οίκο σου, μπορεί να φέρει ανατροπές στον χώρο της καριέρας. Μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές αλλαγές σε επαγγελματικά σχέδια ή μια νέα πρόταση που σε αιφνιδιάζει. Είναι η ώρα να δείξεις ευελιξία και να σκεφτείς διαφορετικά για το μέλλον σου. Ο Ουρανός σε καλεί να ξεφύγεις από το συνηθισμένο και να εξερευνήσεις νέες μεθόδους ή συνεργασίες.

Αιγόκερως

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στον 9ο οίκο σου, φωτίζει τον τομέα της γνώσης, των ταξιδιών και των πεποιθήσεων, φέρνοντας ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα σε σπουδές ή προσωπική ανάπτυξη. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον 6ο οίκο σου, δείχνει ότι μπορεί να προκύψουν ξαφνικά εμπόδια ή αλλαγές σε σχέδια που αφορούν μετακινήσεις. Μια απρόσμενη συνάντηση ή μια νέα ιδέα μπορεί να σου ανοίξει ορίζοντες. Είναι περίοδος που χρειάζεται να μείνεις ανοιχτός/ή σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στον 8ο οίκο σου, θα επηρεάσει τα κοινά οικονομικά και τις βαθιές σχέσεις, ενώ ο Ουρανός με το τετράγωνό του από τον 5ο οίκο σου, δημιουργεί ανατροπές που φέρνουν έντονα συναισθήματα. Μπορεί να υπάρξουν ξαφνικά νέα σε οικονομικά θέματα, όπως χρέη, δάνεια ή κληρονομικά. Στις προσωπικές σχέσεις, η ανάγκη για ουσιαστική δέσμευση συγκρούεται με την επιθυμία για ελευθερία. Μια σχέση μπορεί να περάσει σε πιο βαθύ επίπεδο ή να δεχτεί αναπάντεχες δοκιμασίες.

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο και στον 7ο οίκο σου, αγγίζει τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου, φέρνοντας νέα ξεκινήματα. Ωστόσο, με το τετράγωνο του Ουρανού από τον 4ο οίκο σου, μπορεί να υπάρξουν ανατροπές που σε αιφνιδιάζουν. Μια νέα σχέση/συνεργασία μπορεί να μπει ξαφνικά στη ζωή σου, ή μια υπάρχουσα να τερματιστεί. Οι εξελίξεις μπορεί να φανούν αποσταθεροποιητικές, αλλά σε ωθούν να σκεφτείς διαφορετικά για το τι πραγματικά χρειάζεσαι. Είναι η στιγμή να επαναπροσδιορίσεις τις σχέσεις σου.