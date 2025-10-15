Τσιάρας: “Η Ελληνίδα αγρότισσα είναι θεμέλιο του πρωτογενούς τομέα και σύμβολο δύναμης και αντοχής”

Στον καθοριστικό ρόλο των γυναικών της υπαίθρου στάθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας με αφορμή την διεθνή Ημέρα Αγρότισσας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους τόσο στην οικονομία, όσο και στην κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης.

"Η Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε δημόσια τον πολύπλευρο ρόλο της γυναίκας, που κρατά ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Της γυναίκας που εργάζεται σκληρά στη γη, στηρίζει την οικογένειά της, συμβάλλει στην τοπική οικονομία και διατηρεί τις αξίες, τις παραδόσεις και την κοινωνική συνοχή των αγροτικών μας κοινοτήτων" ανέφερε ο κ. Τσιάρας.

Σημείωσε ότι "η Ελληνίδα αγρότισσα αποτελεί θεμέλιο του πρωτογενούς τομέα και παράδειγμα δύναμης, αντοχής και προσφοράς. Με επιμονή και αξιοπρέπεια δίνει καθημερινά τον δικό της αγώνα, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, προσφέροντας στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία περισσότερα απ' όσα της αναγνωρίζονται".

Από την πλευρά του υπουργείου όπως είπε "εργαζόμαστε για να στηρίξουμε έμπρακτα τις γυναίκες της υπαίθρου με πολιτικές ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, προγράμματα κατάρτισης και πρόσβασης στη νέα τεχνολογία, καθώς και με ευκαιρίες ένταξης νέων αγροτισσών στην παραγωγή".

Και κατέληξε "η ενδυνάμωση της Ελληνίδας αγρότισσας είναι προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναγέννηση της υπαίθρου. Τιμούμε σήμερα όλες τις γυναίκες της μάνας γης, τις αθόρυβες πρωταγωνίστριες της αγροτικής μας ζωής, που με τη δουλειά και το ήθος τους κρατούν όρθια την Ελλάδα της παραγωγής".

ΑΠΕ-ΜΠΕ