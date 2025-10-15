Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται σε ακόμη 280.000 επιχειρήσεις – Ποιοι εργαζόμενοι καλύπτονται

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καθώς και σε διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, εξέδωσε ο γγ Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

Σημειώνεται ότι από τις 3 Νοεμβρίου του 2025 οι παραπάνω κλάδοι θα ενταχθούν στο καθεστώς της πλήρους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ενώ το μέτρο έχει τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ήδη από τον Ιούνιο του 2025, παρέχοντας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Στο διάστημα των περίπου τεσσάρων μηνών που μεσολάβησε από την έναρξη της πιλοτικής περιόδου, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πραγματοποίησε εκτενή διάλογο με εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών των παραπάνω κλάδων, με θέμα την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους. Η εφαρμογή της συμβάλλει στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης ή/και αδήλωτης εργασίας, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά και οι υγιείς επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με τα οποία υπάρχει αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους εφαρμογής της κατά 3,5 εκατομμύρια και πλέον ώρες σε σχέση με τα έτη πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Με το συγκεκριμένο μέτρο ήδη προστατεύονται 1.500.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, τουρισμό και εστίαση, ενώ, μετά την πλήρη εφαρμογή της στο χονδρεμπόριο, στην ενέργεια, στις χρηματοπιστωτικές εταιρείες και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες στον τουρισμό, ο συνολικός αριθμός θα φτάσει περίπου τους 1.850.000 εργαζόμενους.

Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ενταγμένων επιχειρήσεων θα ξεπεράσει τις 280.000 επιχειρήσεις, περίπου.

