Αριστομένους: Παρελθόν η μεγάλη αφίσα της Κάλλας, γκράφιτι του ArtWalk στη θέση της

Στο κτήριο επί του πεζοδρόμου της Αριστομένους που ήταν τοποθετημένη η γιγαντοαφίσα της Μαρίας Κάλλας θα δημιουργηθεί η τοιχογραφία που είχε ενημερώσει πρόσφατα η “Ε” , με αφορμή την εκδήλωση « Kalamata 2030 ».

Την τοιχογραφία θα επιμεληθεί το ArtWalk, το διεθνές φεστιβάλ street art που έχει μεταμορφώσει ευχάριστα την Πάτρα τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας στον πολιτιστικό και αγροδιατροφικό πλούτο της Καλαμάτας.

Για την υλοποίηση του γκράφιτι βοηθά το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ενώ στα σχέδια της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας είναι μια ακόμα τοιχογραφία που θα δημιουργηθεί τον επόμενο χρόνο από τον Κώστα Λούζη “Σκιτσοφρενής“.

Οσο για την γιγαντοαφίσα της Μαρίας Κάλλας τοποθετήθηκε στα τέλη του 2022 με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της παγκοσμίου φήμης ντίβας, με την έκθεση αρχείου της στο Πνευματικό Κέντρο πλέον να αποτελεί ένα "διαμάντι" για το κέντρο της πόλης.