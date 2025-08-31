Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα (Βίντεο)

Μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις, χιλιάδες κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν χθες τη δυτική Ελλάδα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν Κέρκυρα, Κοζάνη και Γρεβενά, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ πολλές περιοχές έμεναν επί ώρες χωρίς ρεύμα.

Δείτε το βίντεο του Open: