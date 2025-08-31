eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα (Βίντεο)

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα (Βίντεο)

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις, χιλιάδες κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν χθες τη δυτική Ελλάδα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν Κέρκυρα, Κοζάνη και Γρεβενά, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ πολλές περιοχές έμεναν επί ώρες χωρίς ρεύμα.

