eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2025 09:58

Θεσσαλονίκη: Φωτογράφιζε 19χρονη μέσα σε λεωφορείο

Γράφτηκε από την

Θεσσαλονίκη: Φωτογράφιζε 19χρονη μέσα σε λεωφορείο

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Επιβάτης λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη, χθες το απόγευμα, με την κατηγορία ότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο 19χρονη συνεπιβάτιδά του.

Πρόκειται για άνδρα, 61 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε αντιληπτός από άλλη επιβάτιδα. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση προσωπικών δεδομένων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις