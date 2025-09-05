Θεσσαλονίκη: Φωτογράφιζε 19χρονη μέσα σε λεωφορείο

Επιβάτης λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη, χθες το απόγευμα, με την κατηγορία ότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο 19χρονη συνεπιβάτιδά του.

Πρόκειται για άνδρα, 61 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, έγινε αντιληπτός από άλλη επιβάτιδα. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση προσωπικών δεδομένων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ