BBC: Ο 33χρονος που έσωσε το πρόβατο στην Αχαΐα, από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες του 2025

Το συγκλονιστικό καρέ του φωτορεπόρτερ Θανάση Σταυράκη για το Associated Press έκανε τον γύρο του κόσμου, αποτυπώνοντας τη μορφή του Ολσιέν Μουτσομπέγκα, ενός εργάτη στην Αχαΐα που με μόνο μέσο το δίκυκλό του έσωσε ένα πρόβατο από τις καταστροφικές φωτιές του φετινού καλοκαιριού.

Η εικόνα, με φόντο τον πυκνό καπνό από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα τον Αύγουστο, επιλέχθηκε σύμφωνα με το iefimerida από το BBC ως μία από τις 12 πιο εμβληματικές φωτογραφίες του 2025.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, το βρετανικό μέσο γράφει:

«Η χειρονομία θυμίζει τις πρώιμες απεικονίσεις του Καλού Ποιμένα στις ρωμαϊκές κατακόμβες, όπου ο Χριστός μεταφέρει ένα ευάλωτο ζώο στους ώμους του. Η εικόνα αυτή ενισχύει τη διαχρονική μυθική φύση του ηρωισμού.»

Η φωτογραφία του Ολσιέν συμπεριλαμβάνεται σε μια σειρά εικόνων που απεικονίζουν στιγμές ανθρωπιάς και έντονου συμβολισμού: από ένα παιδί-θύμα υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι τον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου και το πολύχρωμο καρναβάλι της Βενετίας.

H ιστορία του νεαρού εθελοντή και η... Μέλπω

Ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα γεννήθηκε στο Τεπελένι της Αλβανίας και ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία μόλις τριών ετών. Παιδί μεταναστών, με πατέρα οικοδόμο και μητέρα νοικοκυρά, ξεκίνησε να εργάζεται από πολύ μικρός, ως ελαιοχρωματιστής, διανομέας και τυλιχτής σε ψητοπωλείο.

Σήμερα, στα 33 του, ζει μόνιμα στην Πάτρα με την Ελληνίδα σύζυγό του, Μαρία-Ελένη, και τα δύο τους παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα. Παρότι βρίσκεται στην Ελλάδα σχεδόν τρεις δεκαετίες, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εμπόδια με τη γραφειοκρατία.

«Έχω ένα θέμα με την Περιφέρεια. Δεν μου δίνουν άδεια, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχω πάρει ελληνικό διαβατήριο», δήλωσε στην εφημερίδα. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέκαψε περιοχές της Αχαΐας, ο Ολσιέν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή μαζί με φίλους του από τον τοπικό σύνδεσμο φιλάθλων της ΑΕΚ, προκειμένου να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

Όταν ρωτήθηκε γιατί ρίχτηκε στις φλόγες για να σώσει ένα ζώο, απάντησε απλά: «Είμαι τρελάκιας με τα ζώα.»

Το πρόβατο που μετέφερε πάνω στη μηχανή του, η «Μέλπω», όπως την ονόμασαν, ανήκει σε έναν ηλικιωμένο κάτοικο της περιοχής, ο οποίος προσπαθούσε μόνος του να σώσει την περιουσία του. Σήμερα, το ζώο βρίσκεται ασφαλές σε μια vegan φάρμα.

Για τον Ολσιέν, αυτή η κίνηση δεν ήταν τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο.