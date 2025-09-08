eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα στην ολική έκλειψη

Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα στην ολική έκλειψη

Τους λόγους για τους οποίους το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα, εξήγησε, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Όπως δήλωσε, το φεγγάρι ήταν κόκκινο «Διότι υπάρχει η ατμόσφαιρα της Γης. Αν δεν είχε η γη ατμόσφαιρα, γιατί ας πούμε στην έκλειψη Ηλίου μαυρίζει ο ήλιος και σκοτεινιάζει ο τόπος. Στη Σελήνη, είναι διαφορετικά, γιατί περνάει το φως από όλη την ατμόσφαιρα.

