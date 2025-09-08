Γιατί το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα στην ολική έκλειψη

Τους λόγους για τους οποίους το φεγγάρι είχε κόκκινο χρώμα, εξήγησε, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Όπως δήλωσε, το φεγγάρι ήταν κόκκινο «Διότι υπάρχει η ατμόσφαιρα της Γης. Αν δεν είχε η γη ατμόσφαιρα, γιατί ας πούμε στην έκλειψη Ηλίου μαυρίζει ο ήλιος και σκοτεινιάζει ο τόπος. Στη Σελήνη, είναι διαφορετικά, γιατί περνάει το φως από όλη την ατμόσφαιρα.