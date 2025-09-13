Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα για τη σωματική δραστηριότητα και την υγεία

Το Εθνικό Κέντρο “ Exercise is Medicine - Greece”, μέλος του παγκόσμιου δικτύου “ Exercise is Medicine ® ”, διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο “ Exercise is Medicine” στην Αθήνα, με το οποίο είναι συνδεδεμένη και η ετήσια (2025) συνάντηση των Εθνικών Κέντρων “ Exercise Is Medicine” της Ευρώπης.

Το Exercise is Medicine ® ιδρύθηκε από το American College of Sports Medicine (ACSM) σε συνεργασία με την Αμερικανική Ιατρική Εταιρεία (American Medical Association).

Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων της Πολιτείας, καθώς και κορυφαίες προσωπικότητες από ένα ευρύ φάσμα επιστημών της άσκησης και της υγείας, της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, στο πλαίσιο γόνιμης, διεθνούς και διεπιστημονικής αλληλεπίδρασης και καινοτόμων συνεργασιών για την προαγωγή της υγείας μέσω της σωματικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικές θεματικές του Συνεδρίου:

-Η Σωματική Δραστηριότητα ως Αναπόσπαστο Μέρος της Μέριμνας για την Υγεία

-Τεχνολογία και Προώθηση της Σωματικής Δραστηριότητας

-Μεταφορά του Μοντέλου “ Exercise is Medicine” σε Παιδιά και Εφήβους

-“ Exercise is Medicine” για Ενεργό Γήρανση

-Ο Ρόλος του Επαγγελματία της Άσκησης στο “ Exercise is Medicine”

Σκοπός του Διεθνούς αυτού Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων εθνικών και διεθνών στρατηγικών, καθώς και βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση της σωματικής δραστηριότητας στα συστήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας και σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

ΑΠΕ