Ανακοίνωση του νοσοκομείου Νίκαιας για τον Πάνο Ρούτσι

Με συμπτώματα γενικής αδυναμίας προσήλθε σήμερα στο νοσοκομείο Νίκαιας ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι και όπως αναφέρει ανακοίνωση του νοσοκομείου, «από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει τα εξής:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».

ΑΠΕ-ΜΠΕ