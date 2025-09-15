Δίκη Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον «Μ. Σαράφη» και 33 μηνών στην «Αικ. Κελέση» με τριετή αναστολή

Συνολική ποινή 25 μηνών φυλάκισης στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μήνες στην Μαρία Μαραγγέλη επέβαλε το Μονομελές πλημμελειοδικείο, ορίζοντας 3ετή αναστολή στην έφεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Η πρόεδρος απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Νωρίτερα η Εισαγγελέας ζήτησε να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός ανάφερε πως «η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώση του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, είχε αξιοπρεπή στάση, έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Σχετικά με τη Μαρία Μαραγγέλη, η εισαγγελέας σχολίασε πως «μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας, ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

ΑΠΕ - ΜΠΕ