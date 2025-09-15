Επίθεση λύκου σε 5χρονο κοριτσάκι σε παραλία της Χαλκιδικής (βίντεο)

Με drone, κάμερες και παγίδες αναζητούν έναν λύκο που επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονο παιδί από τη Σερβία στη Σιθωνία Χαλκιδικής την Παρασκευή, στέλνοντας το στο νοσοκομείο Πολύγυρου με εκδορές και δαγκώματα.

Ο άνθρωπος που βοήθησε στην απώθηση του λύκου με πέτρες, δηλώνει ότι «ευτυχώς το παιδί είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι του, έγινε όλο πάρα πολύ γρήγορα».

Ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Αθανάσιος Μαλλίνης αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας δηλώνει ότι σε συνεργασία με την «Καλλιστώ» έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό του λύκου και την απομάκρυνσή του.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για λύκο και όχι για τσακάλι. Έχουμε επικοινωνία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση “Καλλιστώ”. Ήρθαν από προχθές το Σάββατο, έχουν τοποθετήσει κάμερες και το βράδυ πετάει drone με θερμική κάμερα, ώστε να δουν που ακριβώς περιφέρεται ο λύκος. Μέσα στην εβδομάδα θα τοποθετηθούν παγίδες ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το ζώο».

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εμφανίζεται καθησυχαστικός και κάνει τη σύσταση στους ιδιοκτήτες σκύλων να χρησιμοποιούν λουρί την ώρα της βόλτας. «Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες, δε χρειάζεται πανικός. Ωστόσο, όποιος ιδιοκτήτης βγάζει βόλτα τον σκύλο του, να τον έχει δεμένο με λουρί γιατί έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε σκυλιά», τονίζει.

