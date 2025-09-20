«Κόκκινος συναγερμός» για την ευλογιά αιγοπροβάτων - 3.000 ζώα έχουν θανατωθεί από τις αρχές του χρόνου στη Σαμοθράκη (βίντεο)

Μεγάλο είναι το πλήγμα που έχει καταφέρει η ευλογιά των αιγοπροβάτων στην κτηνοτροφία πολλών περιοχών της Ελλάδας καθώς ήδη περισσότερα από 300.000 ζώα έχουν χαθεί, γεγονός που καθιστά το μέλλον του κλάδου δυσοίωνο.

Μεταξύ των περιοχών που δοκιμάζονται τους τελευταίους μήνες είναι και η Σαμοθράκη. Όπως μετέδωσε ο Δημήτρης Σταματάκης στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews, το πρωί του Σαββάτου (20/9) εντοπίστηκε στο χωριό Μαρκυλιές ένα ακόμα ύποπτο κρούσμα σε εκτροφή τριακοσίων ζώων.

Αν τα δείγματα που θα λάβουν τη Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι βγουν θετικά στη νόσο της ευλογιάς, θα πρέπει να θανατωθούν και αυτά, γεγονός που θα ανεβάσει τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν στο νησί της Σαμοθράκης σε 3.500, ενώ συνολικά 17 εκτροφές έχουν πάθει ζημιά. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι και φοβούνται για το μέλλον τους καθώς το 50% της οικονομίας του νησιού εξαρτάται από την κτηνοτροφία.

Πηγή: ertnews.gr