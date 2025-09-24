Υποκλοπές: Διεκόπη η δίκη για το Predator

Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει επί της ουσίας η δίκη για τις υποκλοπές μέσω του συστήματος “Predator”.

Η διαδικασία που είχε προσδιοριστεί να ξεκινήσει σήμερα ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, άρχισε μόνο τυπικά καθώς ο υπερασπιστής στελέχους της Intellexa, της εταιρίας που κατά την κατηγορία κατασκεύασε το Predator, υποστήριξε πως δεν είχε λάβει γνώση εγγράφων της δικογραφίας. Το δικαστήριο εντέλει, αφού είχε γνωστοποίησε πως τα εν λόγω έγγραφα βρίσκονται εντός της δικογραφίας, προχώρησε σε νέα διακοπή έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κατηγορούμενος.

Το «παρών» στη δικαστική αίθουσα έδωσε και ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης, ο οποίος υπήρξε μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νικ. Ανδρουλάκη και το δημοσιογράφο Θ. Κουκάκη, θύμα παρακολούθησης μέσω του Predator και αναμένεται να καταθέσει στις προσεχείς συνεδριάσεις. «Την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον αρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές» δήλωσε κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια.

Σε έντονο ύφος ήταν και οι δηλώσεις του εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων της υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχ. Κεσσέ, ο οποίος επεσήμανε «την απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης» αλλά και το γεγονός ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο καλείται να ερευνήσει ουσιαστικά σοβαρά κακουργήματα, ενώ παράλληλα δικάζει υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο κάθονται για παραβίαση του απόρρητου επικοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος τέσσερις κατηγορούμενοι: ο Γιάννης Λαβράνος, που φέρεται να είναι ο πραγματικός δικαιούχος της εταιρείας Krikel και οι τρεις ιδιοκτήτες της Intellexa Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χαμού.

