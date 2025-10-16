Τι λένε τα ζώδια σήμερα (16/10)

Κριός

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 5ο σου, νωρίς το πρωί σχηματίζει ένα εξάγωνο με τον Hλιο στον 7ο σου, προσφέροντας σου, μια αίσθηση αρμονίας και εσωτερικής ισορροπίας που σε γεμίζει ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Οι πρωινές ώρες ευνοούν ξεκαθαρίσματα σε θέματα που απαιτούν σαφήνεια και συναισθηματική σταθερότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Σελήνη περνά στον 5ο σου, χωρίς περαιτέρω όψεις, η διάθεση σου παραμένει φωτεινή, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να απολαύσεις μικρές χαρές, δραστηριότητες και προσωπικές εκφράσεις χωρίς ένταση ή εμπόδια.

Ταύρος

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 4ο σου, νωρίς το πρωί σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 6ο σου, φέρνοντας αρμονία στον χώρο του σπιτιού και στις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Οι πρώτες ώρες ευνοούν συζητήσεις που χρειάζονται σαφήνεια και συναισθηματική κατανόηση, ενώ η σχέση με τους οικείους σου αποκτά μια πιο θετική ατμόσφαιρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Σελήνη διασχίζει τον 4ο οίκο χωρίς περαιτέρω όψεις, νιώθεις σιγουριά και ηρεμία μέσα στο προσωπικό σου χώρο, ιδανικό για να χαλαρώσεις ή να αφιερωθείς σε δραστηριότητες που σε γεμίζουν συναισθηματικά.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 3ο σου, σχηματίζει νωρίς το πρωί εξάγωνο με τον Ηλιο στον 5ο σου, χαρίζοντας μια αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας και θετικής διάθεσης για επικοινωνία με το ταίρι σου. Οι πρώτες ώρες είναι ιδανικές για συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων που φέρνουν χαρά και σαφήνεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Σελήνη «ταξιδεύει» στον 3ο σου, χωρίς όψεις, η ενέργεια παραμένει ανάλαφρη, ιδανική για μικρές περιπέτειες, τηλεφωνήματα που σε φέρνουν πιο κοντά σε φίλους/ες και αγαπημένα πρόσωπα. Δεν έχεις παρά, να αφήσεις τη διάθεσή σου να εκφραστεί.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον Λέοντα στον 2ο σου, σχηματίζει νωρίς το πρωί εξάγωνο με τον Ηλιο στον 4ο σου, φέρνοντας μια αίσθηση ασφάλειας γύρω από οικονομικά θέματα. Οι πρωινές ώρες είναι κατάλληλες για να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα ή να συζητήσεις με τους οικείους σου θέματα που απαιτούν προσοχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η Σελήνη παραμένει στον 2ο σου, χωρίς άλλες όψεις και η διάθεσή σου παραμένει σταθερή και ήρεμη, προσφέροντάς σου την ευκαιρία να απολαύσεις μικρές ασφάλειες της καθημερινότητας… ένα γεύμα με αγαπημένα πρόσωπα ή μια ήρεμη στιγμή στο σπίτι.

Λέων

Η Σελήνη στον 1ο σου, νωρίς το πρωί σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 3ο σου, χαρίζοντας σου αυτοπεποίθηση και μια φωτεινή διάθεση που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Οι πρωινές ώρες ευνοούν την προσωπική σου έκφραση, μικρές δημιουργικές πρωτοβουλίες ή συζητήσεις που σε γεμίζουν ενέργεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Σελήνη διασχίζει το ζώδιό σου και χωρίς περαιτέρω όψεις, η διάθεσή σου θα παραμείνει λαμπερή και παιχνιδιάρικη, ιδανική για να ασχοληθείς με δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα ταλέντα σου ή για να περάσεις ποιοτικό χρόνο με φίλους/ες και αγαπημένα πρόσωπα.

Παρθένος

Η Σελήνη στον 12ο σου, σχηματίζει νωρίς το πρωί εξάγωνο με τον Ηλιο στον 2ο σου, φέρνοντας μια αίσθηση ισορροπίας ανάμεσα στα συναισθήματά σου και τις πρακτικές σου υποθέσεις. Οι πρωινές ώρες ευνοούν σκέψεις και αποφάσεις που αφορούν προσωπικά θέματα ή οικονομικά ζητήματα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Σελήνη διασχίζει τον 12ο σου και χωρίς άλλες όψεις, νιώθεις την ανάγκη να αφιερώσεις χρόνο για τον εαυτό σου και να ηρεμήσεις. Είναι μια ημέρα ιδανική για διαλογισμό ή για να κλείσεις θέματα που σε απασχολούν.

Ζυγός

Η Σελήνη στον 11ο σου, σχηματίζει νωρίς το πρωί εξάγωνο με τον Ηλιο στον 1ο σου, χαρίζοντας σου, ισορροπία και θετική διάθεση για κοινωνικές επαφές. Οι πρωινές ώρες ευνοούν συζητήσεις με φίλους/ες, μικρές συνεργασίες ή επαφές που σε γεμίζουν χαρά και αυτοπεποίθηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την Σελήνη στον 11ο σου χωρίς άλλες όψεις, η διάθεσή σου παραμένει φωτεινή, ιδανική για να συμμετάσχεις σε ομαδικές δραστηριότητες ή να μοιραστείς ιδέες και όνειρα με ανθρώπους που σε εμπνέουν. Είναι μια ημέρα για να γεμίσεις ενέργεια από θετικές αλληλεπιδράσεις.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον 10ο σου, σχηματίζει νωρίς το πρωί εξάγωνο με τον Ηλιο στον 12ο σου, με αποτέλεσμα τις εσωτερικές σου ανάγκες να τις συνδυάσεις με υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Οι πρώτες ώρες είναι ιδανικές για να οργανώσεις επαγγελματικά θέματα ή να κλείσεις εκκρεμότητες με διπλωματικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα νιώθεις βαθιά εσωτερική σιγουριά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η Σελήνη στον 10ο σου και χωρίς άλλες όψεις, η τάση σου θα είναι να είσαι συγκεντρωμένος/η και αποφασιστικός/ή, ότι πρέπει για να προωθήσεις στόχους και να ενισχύσεις τη δημόσια εικόνα σου.

Τοξότης

Η Σελήνη στον 9ο σου νωρίς το πρωί θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 11ο σου, φέρνοντας μια αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας και έμπνευσης για νέους στόχους. Οι πρωινές ώρες είναι ιδανικές για να σχεδιάσεις ταξίδια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή επαφές που διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Σελήνη διασχίζει τον 9ο σου και χωρίς περαιτέρω όψεις, η διάθεσή σου παραμένει ανήσυχη και περιπετειώδης. Ιδανική ημέρα για να εμπνευστείς και να αφήσεις τη διάθεσή σου να ανοίξει νέους δρόμους για μάθηση και δημιουργικές συνεργασίες.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στον 8ο σου, σχηματίζει νωρίς το πρωί εξάγωνο με τον Ηλιο στον 10ο σου, φέρνοντας την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Οι πρωινές ώρες ευνοούν συζητήσεις ή κινήσεις που αφορούν οικονομικές ή συναισθηματικές συνεργασίες, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις με ψυχραιμία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς η Σελήνη διασχίζει τον 8ο σου, χωρίς άλλες όψεις, η διάθεσή σου παραμένει συγκεντρωμένη, ιδανική για να οργανώσεις σχέδια και να διαχειριστείς υποθέσεις.

Υδροχόος

Η Σελήνη στον 7ο σου, νωρίς το πρωί θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο από τον 9ο σου, προσφέροντάς σου μια αίσθηση αρμονίας και θετικής διάθεσης στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Οι πρωινές ώρες είναι ιδανικές για ουσιαστικές συζητήσεις, συνεννοήσεις ή μικρές συμφωνίες που φέρνουν χαρά και σταθερότητα. Καθώς η Σελήνη βρίσκεται στον 7ο σου, χωρίς άλλες όψεις, η διάθεσή σου ολόκληρη την ημέρα θα παραμείνει φιλική και συνεργάσιμη, θα δείχνεις κατανόηση και παράλληλα θα έχεις την ευκαιρία να ενδυναμώσεις δεσμούς και να απολαύσεις ποιοτικό χρόνο με πρόσωπα που αγαπάς.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον 6ο σου οίκο, νωρίς το πρωί σχηματίζει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 8ο σου, φέρνοντας μια αίσθηση εσωτερικής αρμονίας ανάμεσα στις καθημερινές σου υποχρεώσεις και τις πιο προσωπικές ή ψυχολογικές σου ανάγκες. Οι πρωινές ώρες είναι ιδανικές για να φροντίσεις τον εαυτό σου ή να τακτοποιήσεις πρακτικά ή οικονομικά ζητήματα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η Σελήνη δεν θα σχηματίσει περαιτέρω όψεις, οπότε η διάθεσή σου παραμένει συγκεντρωμένη, δίνοντάς σου την ευκαιρία να οργανώσεις, να φροντίσεις ή να δημιουργήσεις μια ρουτίνα που σε γεμίζει ασφάλεια.