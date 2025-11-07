Να μην χαθεί η συγκυρία για το Πύργος - Τσακώνα

Τις επόμενες εβδομάδες -και σίγουρα πριν από τις γιορτές- θα παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα εναπομείναντα δέκα χιλιόμετρα του δρόμου Πάτρα - Κάτω Αχαγιά. Η ολοκλήρωση του Πάτρα - Πύργος αναμένεται να σηματοδοτήσει και την έναρξη της διαδικασίας για την ανάθεση της κατασκευής του δρόμου μέχρι την Τσακώνα. Ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών επαναλαμβάνει συνεχώς ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με την Ε.Ε., προκειμένου να συμφωνηθεί η χρηματοδότηση της κατασκευής του.

Το ζήτημα φαίνεται πως έχει να κάνει με την εξεύρεση μιας λύσης συμβατής με την απόφαση του ΣτΕ, οικονομικής και ταυτόχρονα επιλέξιμης για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Όλα αυτά μαζί οδηγούν στην εγκατάλειψη του σχεδιασμού κατασκευής αυτοκινητόδρομου και την προώθηση δρόμου ταχείας κυκλοφορίας. Θα είναι δηλαδή ένας δρόμος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό, αλλά χωρίς Λ.Ε.Α. -παρόμοιος δηλαδή με το τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη.

Με βάση τους σημερινούς κυκλοφοριακούς φόρτους, η συγκεκριμένη λύση δεν είναι κακή, μιας και θα αυξήσει κατακόρυφα τον δείκτη ασφάλειας, που είναι και το βασικό ζητούμενο. Θα μπορούσε όμως να εξεταστεί η τμηματική διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών· να είναι δηλαδή με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου από τον Πύργο μέχρι τον Αλφειό στο βόρειο τμήμα και από το Καλό Νερό μέχρι την Τσακώνα στο νότιο, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί το όφελος τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες αποφάσεις χρειάζεται να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία που θα οδηγήσει στην κατασκευή του δρόμου.

Οι πολιτικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι ευνοϊκές, αλλά ταυτόχρονα και πονηρές. Βρισκόμαστε λίγο πριν από τις εκλογές, με την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Έτσι το να μοιραστούν υποσχέσεις είναι το απολύτως αναμενόμενο. Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι να υπάρξει μια υπόσχεση για την κατασκευή του δρόμου, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένα βήματα που να οδηγεί στην υπογραφή σύμβασης παραχώρησης.

Οι τοπικοί πολιτικοί παράγοντες χρειάζεται να εντείνουν την πίεση και να ζητήσουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η αναμονή για συζητήσεις και διαβουλεύσεις έχει διαρκέσει πολύ και είναι η στιγμή που θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας που έχει την παραχώρηση όλων των άλλων τμημάτων της Ολυμπίας Οδού δηλώνουν την ετοιμότητά τους να συνεχίσουν την κατασκευή και να ολοκληρώσουν το έργο. Η συγκυρία που έχει δημιουργηθεί είναι ευνοϊκή και το παράθυρο ευκαιρίας δεν πρέπει να χαθεί.

panagopg@gmail.com