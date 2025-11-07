eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2025 16:51

Κλιμάκιο ελέγχου ευζωίας ζώων συντροφιάς στον Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Κλιμάκιο ελέγχου ευζωίας ζώων συντροφιάς στον Δήμο Καλαμάτας

Premium Strom

 

Έξοδος μικτού κλιμακίου, το οποίο αποτελούνταν από υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Το κλιμάκιο προέβη σε έλεγχο - αυτοψία σε δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς σε Άνθεια και Θουρία, στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία και ευζωία των ζώων συντροφιάς. Ο Δήμος Καλαμάτας, όπως τονίζει σε ανακοίνωση του, θα συνεχίσει τους τακτικούς ελέγχους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προστασία των ζώων συντροφιάς, καθώς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις