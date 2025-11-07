Εθνική Λυρική Σκηνή: Ενθουσίασε το κοινό η οπερέτα “Θέλω να δω τον Πάπα” στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Με επιτυχία ανέβηκε χθες στο κατάμεστο από κόσμο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη “Θέλω να δω τον Πάπα”.

Η οπερέτα σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη και ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, στο πλαίσιο της δράσης “H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα”.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 22 Νοεμβρίου με το Μπαλέτο της ΕΛΣ όπου θα παρουσιάσει το τρίπτυχο χορού Return of the Summer, με τις χορογραφίες Μπολερό του Κωνσταντίνου Ρήγου, σε μουσική Μορίς Ραβέλ, Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Les Nuits d’été του Κωνσταντίνου Ρήγου, πάνω στη μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας από την ticketservices.gr. Η διάθεση των δελτίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 12 μ. Κάθε θεατής μπορεί να προμηθευτεί έως δύο δελτία εισόδου.

Στις 23 Νοεμβρίου, θα παρουσιαστεί η όπερα Τσέπης Ριγολέττος, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για βρέφη και νήπια από ενός έως τριών ετών. Το εργαστήριο - Όπερα Τσέπης Ριγολέττος είναι μια πρωτότυπη πολυαισθητηριακή εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών και εμπνευσμένη από τον Ριγολέττο του Τζουζέππε Βέρντι. Η δράση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν πολυμεσικό κόσμο ήχου, εικόνας και κίνησης με στόχο την επαφή των παιδιών με τον κόσμο της όπερας, μέσω της αισθητηριακής εξερεύνησης και της ενεργητικής συμμετοχής.