ΟΠΕΚΕΠΕ: 11 από τους 37 κατηγορούμενους έχουν προφυλακιστεί (βίντεο)

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, φέρεται να παραδέχθηκε μέρος των πράξεων που του αποδίδονται, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για την έκταση της έρευνας και την εμπλοκή και άλλων προσώπων. Συνολικά έχουν προφυλακιστεί 11 άτομα.

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη.

Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του, δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», δήλωσε.

Ο 38χρονος κάτοικος Γιαννιτσών κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τις γνώσεις και την προϋπηρεσία του σε κέντρα υποβολής δικαιολογητικών, φέρεται να εντόπισε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους και στη συνέχεια καταχωρούνταν με τους δικούς του κωδικούς taxis, προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων που είτε ήταν μέλη της οργάνωσης είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα βιτρίνα.

