Ο ΛΕΞ έβαλε «φωτιά» στο Καυτανζόγλειο με μια μεγάλη συναυλία (βίντεο)

Η βραδιά της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο το βράδυ του Σαββάτου (1/11) θα μείνει αξέχαστη για όλους όσοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο και να παρευρεθούν.

Από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, πλήθος κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από το στάδιο, γεμίζοντας τον χώρο με ανυπομονησία και ενέργεια. Νέοι και μεγαλύτεροι, άνθρωποι από κάθε περιοχή της χώρας, βρέθηκαν εκεί για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία ενός ακόμα live του πιο αγαπημένου ράπερ της γενιάς του.

Όταν τα φώτα έσβησαν και οι πρώτες νότες αντήχησαν, το κοινό ξέσπασε σε ενθουσιώδεις επευφημίες. Ο ΛΕΞ εμφανίστηκε στη σκηνή με το γνώριμο ύφος του και από τα πρώτα λεπτά δημιούργησε μια δυνατή σύνδεση με τους θεατές.

Κομμάτια όπως τα «Όλα Καλά», «Στα Κενά» και «Για Σένα» τραγουδήθηκαν ομαδικά από χιλιάδες φωνές, χαρίζοντας στην ατμόσφαιρα μια αίσθηση ενότητας και κοινής συγκίνησης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο καλλιτέχνης μίλησε στο κοινό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και αφιέρωσε τραγούδια στη μνήμη φίλων του που έχουν φύγει από τη ζωή.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε μέσα σε συγκίνηση και ενθουσιασμό, με τον κόσμο να συνεχίζει να τραγουδά ακόμη και μετά το τέλος του live.

