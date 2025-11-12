Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες: Έκοψαν τα συρματένια πλέγματα και διέφυγαν

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής Σερρών, όταν ξέσπασε εξέγερση που οδήγησε στην απόδραση πολλών διαμενόντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, της τοπικής ιστοσελίδας epiloges.tv η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι αντιδρώντες έκοψαν τα συρματένια πλέγματα που περιβάλλουν τη δομή και κατάφεραν να διαφύγουν από τον χώρο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, που παραμένουν εκεί προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να ξεκινήσει η επιχείρηση εντοπισμού των ατόμων που διέφυγαν.

Οι λόγοι της έντασης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη δομή επικρατεί ένταση το τελευταίο διάστημα, καθώς σε αυτή φιλοξενούνται κυρίως μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, γεγονός που έχει οδηγήσει σε οργή και απόγνωση.

Οι διαμένοντες προέρχονται κυρίως από Αίγυπτο, Μπαγκλαντές και Πακιστάν, ενώ – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις – εκείνοι που πρωτοστάτησαν στην εξέγερση είναι άτομα που βλέπουν τη διαδικασία παραμονής τους να οδηγείται σε αδιέξοδο.

Η τοπική ιστοσελίδα epiloges.tv ήταν η πρώτη που μετέδωσε την είδηση για τα επεισόδια και την απόδραση, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού των μεταναστών που διέφυγαν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Σιντικής.