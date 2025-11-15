Τι λένε τα ζώδια σήμερα (15/11)

Κριός

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο της αγάπης και της συντροφικότητας τον Ζυγό και στον 7ο οίκο σου. Είναι μια ημέρα που θα έχεις ανάγκη να βρεθείς με κόσμο και πολύ περισσότερο με το ταίρι σου ή με συνεργάτες, αφού κάθε μορφή συνεργασίας θα εντείνει το ενδιαφέρον σου. Θα είσαι αρκετά διαλλακτικός/ή, διπλωμάτης/ισσα και θα είσαι σε θέση να μπεις και να κατανοήσεις τη θέση των άλλων. Το βράδυ η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον Τοξότη και στον 9ο οίκο σου, για να σε κατακλύσουν οι αναμνήσεις.

Ταύρος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού και στον 6ο οίκο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τη δουλειά και τη φυσική σου κατάσταση. Θα έχεις έντονη ανάγκη να βάλεις τα πράγματα σε τάξη και να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου. Η διάθεσή σου για συνεργασία είναι αυξημένη και μπορείς να εξομαλύνεις τυχόν εντάσεις με συναδέλφους ή πρόσωπα με τα οποία συναναστρέφεσαι καθημερινά. Είναι μια κατάλληλη στιγμή για να δεις τα πράγματα πιο ώριμα και να συμφιλιωθείς με το παρελθόν.

Δίδυμοι

Η Σελήνη περνά στο φιλικό σου ζώδιο του Ζυγού και ενεργοποιεί τον 5ο οίκο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο τη χαρά, τη δημιουργικότητα και τον έρωτα. Σήμερα η διάθεσή σου ανεβαίνει αισθητά, έχεις όρεξη για διασκέδαση, φλερτ και χαρούμενες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Αν έχεις παιδιά, θα θελήσεις να περάσεις περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Είναι μια ευκαιρία να κλείσεις εκκρεμότητες ή ακόμη και να αναθερμάνεις δεσμούς που είχαν μείνει μετέωροι. Σε κάθε περίπτωση θα έχεις ευχάριστη μέρα.

Καρκίνος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού και ενεργοποιεί τον 4ο οίκο σου. Είναι μια ημέρα που θα έχεις έντονη ανάγκη να στραφείς προς τα οικεία σου πρόσωπα, να αναζητήσεις συναισθηματική ασφάλεια και να περάσεις χρόνο σε ένα περιβάλλον που σε ηρεμεί. Ισως θελήσεις να ασχοληθείς με θέματα σπιτιού, να φροντίσεις το χώρο σου ή να δημιουργήσεις μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα γύρω σου. Παράλληλα, μπορεί να επανέλθουν στο μυαλό σου αναμνήσεις ενδεχομένως, από μια περίοδο που ένιωθες πιο γαλήνιος/α και ισορροπημένος/η.

Λέων

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού και φωτίζει τον 3ο οίκο σου, για να φέρει μια ημέρα γεμάτη επικοινωνία, επαφές και ευχάριστες συζητήσεις. Η ανάγκη σου να μοιραστείς σκέψεις και συναισθήματα με τους γύρω σου είναι έντονη, ενώ η διπλωματική σου διάθεση θα σε βοηθήσει να βρεις κοινούς τόπους ακόμη και με άτομα που ως τώρα σε δυσκόλευαν. Είσαι ιδιαίτερα εκφραστικός/ή και γοητευτικός/ή στις κοινωνικές σου επαφές, κάτι που σε κάνει να τραβάς την προσοχή με φυσικό τρόπο. Το βράδυ αναμοχλεύει ρομαντικές αναμνήσεις.

Παρθένος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού στον 2ο οίκο σου, για να φέρει στο προσκήνιο θέματα που αφορούν τα οικονομικά και την αυτοεκτίμησή σου. Θα νιώσεις την ανάγκη να σταθεροποιήσεις καταστάσεις και να νιώσεις σιγουριά, τόσο σε υλικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Ισως υπάρξουν ευκαιρίες για οικονομικές διευθετήσεις ή συζητήσεις που σχετίζονται με το εισόδημά σου. Παράλληλα, είναι καλή στιγμή για να επαναπροσδιορίσεις την αξία σου και να συνειδητοποιήσεις πόσα έχεις ήδη καταφέρει.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, για να σε φέρει στο επίκεντρο. Σήμερα νιώθεις πιο εκφραστικός/ή και γεμάτος/η ανάγκη να μοιραστείς συναισθήματα, ιδέες και στιγμές με τους γύρω σου. Είναι μια μέρα που μπορείς να ξαναβρείς την ισορροπία σου, να συμφιλιωθείς με πρόσωπα ή καταστάσεις που σε είχαν αποσυντονίσει και να στραφείς σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Είναι μια υπέροχη στιγμή για επανασύνδεση, για να πεις πράγματα που έμειναν στη μέση ή απλώς για να αναθερμάνεις μια πολύτιμη επικοινωνία.

Σκορπιός

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού και στον 12ο οίκο σου, φέρνοντας μια πιο εσωστρεφή, αλλά και βαθιά διαισθητική ενέργεια. Είναι μια ημέρα που έχεις ανάγκη να αποσυρθείς για λίγο από τη φασαρία και να ηρεμήσεις. Οι ευαισθησίες σου είναι έντονες, όπως και η ανάγκη σου για συναισθηματική κάθαρση. Η διπλωματική αύρα του Ζυγού σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα κίνητρα των άλλων και να δεις πίσω από τις λέξεις. Ισως επανέλθουν οικονομικά ζητήματα ή σχέσεις που σε είχαν κάνει να αμφισβητήσεις τον εαυτό σου.

Τοξότης

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού και στον 11ο οίκο σου, για να σου δώσει την ανάγκη να συνδεθείς με φίλους/ες, ομάδες και ανθρώπους που μοιράζεστε κοινά όνειρα και στόχους. Είναι μια κοινωνική, εξωστρεφής μέρα, που σε καλεί να εκφράσεις ιδέες, να δικτυωθείς και να εμπνευστείς μέσα από τις απόψεις των άλλων. Θα έχεις έντονη διάθεση συνεργασίας. Το βράδυ, το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στο δικό σου ζώδιο και στον 1ο οίκο σου, φέρνει στο φως σκέψεις και συναισθήματα που ίσως είχες αφήσει πίσω.

Αιγόκερως

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού και αγγίζει τον 10ο οίκο σου, για να στρέψει την προσοχή σου στον χώρο της καριέρας και στους στόχους που έχεις θέσει. Είναι μια ημέρα που μπορείς να ξεχωρίσεις επαγγελματικά, αρκεί να κινηθείς με διπλωματία, συνέπεια και σωστή επικοινωνία. Οι άλλοι/ες αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα και τη μεθοδικότητά σου, ενώ η ενέργεια του Ζυγού σε βοηθά να προβάλλεις ένα πιο προσιτό και γοητευτικό προφίλ. Είναι πιθανό να δεχθείς προτάσεις που ανοίγουν νέες προοπτικές.

Υδροχόος

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού και ενεργοποιεί τον 9ο οίκο σου, φέρνοντας μια διάθεση για εξερεύνηση. Εχεις την ανάγκη να δεις τα πράγματα από μια πιο φιλοσοφημένη σκοπιά και να δώσεις προοπτική στα σχέδιά σου. Είσαι έτοιμος/η να αναζητήσεις νέα ερεθίσματα, είτε μέσα από συζητήσεις, είτε μέσα από ταξίδια, βιβλία ή ανθρώπους που σε εμπνέουν. Είναι μια στιγμή που το παρελθόν συναντά το παρόν, δίνοντάς σου την ευκαιρία να θυμηθείς τι σε ενώνει με τους ανθρώπους γύρω σου και να αναθερμάνεις δεσμούς που αξίζουν.

Ιχθύες

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Ζυγού στον 8ο οίκο σου, φέρνοντας βαθιά συναισθηματική διάθεση και έντονη ανάγκη για ουσιαστική επαφή. Νιώθεις πιο εσωτερικός/ή και ίσως θελήσεις να εμβαθύνεις σε σχέσεις ή θέματα που απαιτούν εμπιστοσύνη και αλήθεια. Το βράδυ, το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στον Τοξότη και στον 10ο οίκο σου, μπορεί να φέρει στο προσκήνιο επαγγελματικές σχέσεις ή καταστάσεις από το παρελθόν που χρειάζονται επανεξέταση. Είναι μια στιγμή ανασκόπησης.