Καιρός: Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με ισχυρά φαινόμενα στη μισή χώρα - Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ιδιαιτέρως άστατο αναμένεται να είναι τα επόμενα 24ωρα το σκηνικό του καιρού.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με ισχυρά φαινόμενα στη μισή χώρα.

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά σήμερα, Παρασκευή 21/11 τη νύχτα.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

