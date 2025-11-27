Τέταρτο πιο πολυσύχναστο επιβατικό λιμάνι στην ΕΕ ο Πειραιάς

Το 2024, τα ιταλικά λιμάνια κατέγραψαν 93,5 εκατομμύρια επιβάτες, ή 22,7% του συνόλου της ΕΕ, ακολουθούμενα από την Ελλάδα με 81,1 εκατομμύρια επιβάτες (19,7%). Η Δανία ήρθε τρίτη με 41,3 εκατομμύρια επιβάτες (10%).
Τα τρία πιο πολυσύχναστα λιμάνια επιβατών της ΕΕ ήταν στην Ιταλία: η Μεσσήνη (11,4 εκατομμύρια επιβάτες), το Ρέτζιο ντι Καλάμπρια (11,2 εκατομμύρια) και η Νάπολη (11 εκατομμύρια). Τέταρτος έρχεται ο Πειραιάς με 10 εκατομμύρια επιβάτες.
Μεταξύ 2019 και 2024, η Ελλάδα κέρδισε 7,1 εκατομμύρια επιβάτες (+9,7%), η Ιταλία 7 εκατομμύρια (+8,0%) και η Μάλτα 2 εκατομμύρια (+14,9%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σουηδία (-5,7 εκατομμύρια· -18,7%), τη Φινλανδία (-4,8 εκατομμύρια· -25,1%) και τη Γερμανία (-3,1 εκατομμύρια· -9,8%).
Το 2024, τα λιμάνια της ΕΕ κατέγραψαν 412,3 εκατομμύρια επιβάτες. Ο αριθμός των επιβατών ήταν 18,8 εκατομμύρια υψηλότερος από ό,τι το 2023 (+4,8%), αν και η συνολική κίνηση παρέμεινε ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα του 2019 (-1,4%).
ΑΠΕ - ΜΠΕ