Τέταρτο πιο πολυσύχναστο επιβατικό λιμάνι στην ΕΕ ο Πειραιάς

Τέταρτο πιο πολυσύχναστο επιβατικό λιμάνι στην ΕΕ ο Πειραιάς

Τα λιμάνια της Ιταλίας και της Ελλάδας κατέγραψαν τους περισσότερους επιβάτες θαλάσσιων μεταφορών στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2024, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το 2024, τα ιταλικά λιμάνια κατέγραψαν 93,5 εκατομμύρια επιβάτες, ή 22,7% του συνόλου της ΕΕ, ακολουθούμενα από την Ελλάδα με 81,1 εκατομμύρια επιβάτες (19,7%). Η Δανία ήρθε τρίτη με 41,3 εκατομμύρια επιβάτες (10%).

Τα τρία πιο πολυσύχναστα λιμάνια επιβατών της ΕΕ ήταν στην Ιταλία: η Μεσσήνη (11,4 εκατομμύρια επιβάτες), το Ρέτζιο ντι Καλάμπρια (11,2 εκατομμύρια) και η Νάπολη (11 εκατομμύρια). Τέταρτος έρχεται ο Πειραιάς με 10 εκατομμύρια επιβάτες.

Μεταξύ 2019 και 2024, η Ελλάδα κέρδισε 7,1 εκατομμύρια επιβάτες (+9,7%), η Ιταλία 7 εκατομμύρια (+8,0%) και η Μάλτα 2 εκατομμύρια (+14,9%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σουηδία (-5,7 εκατομμύρια· -18,7%), τη Φινλανδία (-4,8 εκατομμύρια· -25,1%) και τη Γερμανία (-3,1 εκατομμύρια· -9,8%).

Το 2024, τα λιμάνια της ΕΕ κατέγραψαν 412,3 εκατομμύρια επιβάτες. Ο αριθμός των επιβατών ήταν 18,8 εκατομμύρια υψηλότερος από ό,τι το 2023 (+4,8%), αν και η συνολική κίνηση παρέμεινε ελαφρώς κάτω από τα επίπεδα του 2019 (-1,4%).

ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

