Εκλογές Δικηγορικών Συλλόγων: Οι 51 πρόεδροι που εξελέγησαν από τον α’ γύρο

Συνολικά 51 πρόεδροι εξελέγησαν από τον πρώτο γύρο κατά τις χθεσινές εκλογές στους 63 Δικηγορικού Συλλόγους της χώρας, ενώ σε εννέα θα υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές.

Παράλληλα, στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά) οι εκλογές συνεχίζονται και σήμερα. Αργά το βράδυ θα κριθεί ποιοι πρόεδροι θα οδηγηθούν στον β΄ γύρο την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, από το α΄ γύρο εξελέγησαν 51 πρόεδροι, εκ των οποίων οι 28 έλαβαν το 100% των ψήφων. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και τα ποσοστά με τα οποία εξελέγησαν οι 51 πρόεδροι έχουν ως εξής:

1. Αγρινίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ (έλαβε το 100% των ψήφων)

2. Αλεξανδρούπολης: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ (100%)

3. Αμαλιάδας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (100%)

4. ‘Αμφισσας: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ (100%)

5. ‘Αρτας: ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)

6. Βέροιας: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ (53,33%)

7. Βόλου: ΑΡΓΥΡΩ (ΕΡΤΖΗ) ΧΡΥΣΟΧΟΥ (57,65%)

8. Ιωαννίνων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ (100%)

9. Γρεβενά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)

10. Γύθειο: ΑΝΘΗ ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ (100%)

11. Δράμας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (100%)

12. Έδεσσας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (100%)

13. Ευρυτανίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (100%)

14. Ζακύνθου: ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (100%)

15. Ηλίας: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΒΟΥΔΑ(76,79%)

16. Ηρακλείου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (51,33%)

17. Θεσπρωτίας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ (59,74%)

18. Γιαννιτσών: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ (50,59%)

19. Καβάλας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (68,47%)

20. Καλαβρύτων: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (61,54%)

21. Καλαμάτας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ (93,44%)

22. Καρδίτσας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (57,78%)

23. Καστοριάς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ (100%)

24. Κέρκυρας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ (58,89%)

25. Κεφαλονιάς: ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ (100%)

26. Κιλκίς: ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ (81,71%)

27. Κοζάνης: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ (72,69%)

28. Κυπαρισσίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (100%)

29. Κως: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ (100%)

30. Λαμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (66,98%)

31. Λασιθίου: ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (100%)

32. Λειβαδιάς: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ (55,56%)

33. Λευκάδας: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ (53,45%)

34. Μεσολογγίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (100%)

35. Μυτιλήνης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (51,45%)

36. Νάξου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ (100%)

37. Ξάνθης: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ (100%)

38. Ορεστιάδας: ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ (100%)

39. Πρέβεζας: ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (100%)

40. Ρεθύμνου: ΘΩΜΑΣ ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ (100%)

41. Ροδόπης: ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ (53,70%)

42. Σάμου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΑΚΗΣ (100%)

43. Σερρών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ (100%)

44. Σπάρτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (100%)

45. Σύρου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΦΛΗΣ (56,32)

46. Τρικάλων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ (52,94%)

47. Τρίπολης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ (57,84%)

48. Φλώρινας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ (100%)

49. Χαλκίδας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ (100%)

50. Χαλκιδικής: ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (55,04%)

51. Χίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΕΣ (50,55%)

Παράλληλα, ερχόμενη Κυριακή θα υπάρξει β΄ γύρο εκλογών στους εξής Δικηγορικούς Συλλόγους:

Αιγίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ 35,71% – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 35,71%

Θήβας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 36,62% – ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ – ΜΑΥΡΑΚΗ 35,21%

Κατερίνης: ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΡΙΜΠΑ 42,37%- ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 41,10%

Κορίνθου: ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 39,58%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ 34,03%

Λάρισας: ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ 47,46%- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 30,51%

Ναυπλίου: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ 40,87%- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 25,48%

Πάτρας: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 31,30%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 21,91%

Ρόδου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗΣ 42,12%- ΣΤΕΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 41,87%

Χανιών: ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ 46,53%- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 28,03%

Φυσικά αναμένονται τα σημερινά αποτελέσματα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.

Ακόμη, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Βόλου, Έδεσσας, Ηλίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καλαβρύτων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λειβαδιάς, Μυτιλήνης, Ροδόπης, Τρίπολης και Χίου εκλέχτηκαν για πρώτη φορά νέοι πρόεδροι, καθώς οι παλαιοί πρόεδροι (απερχόμενοι) δεν έθεσαν εκ νέου υποψηφιότητα. Επίσης, στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ηρακλείου και Χαλκιδικής εκλέχτηκαν νέοι πρόεδροι, καθώς έχασαν οι παλαιοί οι οποίοι είχαν θέσεις και πάλι φέτος υποψηφιότητα.

