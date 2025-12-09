Τι λένε τα ζώδια σήμερα (9/12)

Κριός

Ο κυβερνήτης σου ο Aρης στον Τοξότη και στον 9ο σου, θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 12ο σου και είναι πολύ πιθανό εξαιτίας κάποιων εμποδίων που δεν περίμενες να προκύψουν, να μπλοκαριστεί η δράση σου, να νιώσεις πως η τύχη σου σε εγκατέλειψε, αφού τίποτα δεν θα πηγαίνει όπως θα ήθελες να πάει. Κάποιες νομικές υποθέσεις ακόμη δεν άρχισαν και μπλοκάρονται. Ξέχνα τις παρορμητικές κινήσεις γιατί δεν θα σου βγουν σε καλό, ειδικά αν δραστηριοποιείσαι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ανασφάλειες, εμπόδια, προβλήματα και συστολές θα είναι παροδικές.

Ταύρος

Το τετράγωνο του Αρη στον Τοξότη από τον 8ο σου με τον Κρόνο από τον 11ο σου, θα φέρει προβλήματα εξαιτίας κάποιων σχεδίων που έχεις και δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω οικονομικών προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά ενδέχεται κάποιος/α από τον φιλικό σου περίγυρο να σου δημιουργήσει πρόβλημα αφού η παρέμβασή του/ης, θα φέρει αποξένωση ανάμεσα σε εσένα και κάποιον/α τρίτο/η. Θα πρέπει να δείξεις υπομονή, αυτοέλεγχο και πειθαρχία γενικότερα στις προκλητικές συμπεριφορές κάποιων συνεργατών. Η σκληρή και ψυχρή στάση ενός φιλικού ατόμου σε προβληματίζει.

Δίδυμοι

Σήμερα πραγματοποιείται το τετράγωνο του Αρη στον Τοξότη από τον 7ο σου με τον Κρόνο από τον 10ο σου, για να προξενήσει προβλήματα στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις. Μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις την προκλητική στάση ενός/μιας συνεργάτη/τιδας και να καταπιεστείς για να μην ξεσπάσουν ταραχές. Θα γίνεις αυστηρός/ή προκειμένου να ελέγξεις το θερμό του/ης χαρακτήρα. Τα προβλήματα από τον επαγγελματικό χώρο τα κουβαλάς μαζί σου και η συμπεριφορά του/ης συντρόφου σου, αποδοκιμάζεται με τον χειρότερο τρόπο από μεριάς σου.

Καρκίνος

Ο Αρης στον Τοξότη από τον 6ο σου, θα σχηματίσει τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 9ο σου, για να φέρει προβλήματα και εμπόδια στην καθημερινότητα σου. Μια δουλειά θα κάνεις, δέκα θα βγαίνουν, χώρια δε, που ότι κάνεις θα γίνεται μετ’ εμποδίων. Θα τσιτώσει το νευρικό σου σύστημα και θα νιώσεις κατάπτωση. Αν είσαι εν τω μέσω κάποιων νομικών υποθέσεων, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευνοϊκές. Αν είσαι μαθητής/τρια ή σπουδαστής/στρια, δεν θα τα πας καθόλου καλά με αποτέλεσμα να απογοητευτείς. Οι καθημερινές υποχρεώσεις είναι ήδη αρκετές, γι’ αυτό διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Λέων

Σήμερα με το τετράγωνο του Αρη στον Τοξότη από τον 5ο σου με τον Κρόνο από τον 8ο σου, είναι πιθανόν μια κληρονομική υπόθεση να σε προβληματίσει, όπως και κάποια χρέη/δάνεια που μπορεί να έχεις εξαιτίας κάποιων αποτυχημένων επενδύσεων. Δεν είναι καλή ημέρα για διαπραγματεύσεις, πολύ περισσότερο για να βάλεις νέα «φέσια» στο κεφάλι σου, οπότε ούτε καν να διανοηθείς να ρισκάρεις χρήματα. Η δημιουργικότητά σου θα είναι υποτονική και δεν θα έχεις διάθεση για χαρές. Στην σχέση σου, η κατάσταση δεν θα είναι καλύτερη και μπορεί να φέρει έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Παρθένος

Με το τετράγωνο του Αρη στον Τοξότη από τον 4ο σου με τον Κρόνο από τον 7ο σου, είναι πιθανόν να τελειώσει μια συνεργασία ύστερα από έντονες διαμάχες και αψιμαχίες. Μπορεί να τσακωθείς με τους γονείς σου και να ξεσπάσεις τον θυμό σου σε ανθρώπους του επαγγελματικού σου χώρου. Γενικότερα οι διαπροσωπικές σου σχέσεις θα είναι αρκετά προβληματικές μιας και θα βλέπεις διαρκώς να προσπαθούν να σου προσάψουν ευθύνες και λάθη. Μια δουλειά θα κάνεις, δέκα θα σε αποδοκιμάζει, προκειμένου να αποδείξει την ανικανότητα σου σε σχέση με κάποια θέματα του σπιτιού.

Ζυγός

Σήμερα ολοκληρώνεται το τετράγωνο του Αρη στον Τοξότη από τον 3ο σου με τον Κρόνο από τον 6ο σου, για να φέρει επιπλέον υποχρεώσεις και δουλειές. Θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός/ή, ώστε να μην προκύψει κάποιο εργατικό ατύχημα και γενικότερα μέσα στο σπίτι αν χρειαστεί να κάνεις κάποιες δουλειές. Οι υποχρεώσεις δείχνουν να μην τελειώνουν, με εσένα να μην έχεις καμία διάθεση αλλά και ενέργεια να τις ολοκληρώσεις. Στις συζητήσεις, θα είσαι αυστηρός/ή, θα αποδοκιμάζεις ότι δεν σου αρέσει, ενώ δεν αποκλείεται κάποια επαγγελματικά ραντεβού να καθυστερήσουν.

Σκορπιός

Με το τετράγωνο του Αρη στον Τοξότη στον 2ο σου με τον Κρόνο από τον 5ο σου, θα μειωθεί κάθε διάθεση για χαρά, δημιουργία και διασκέδαση, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων που θα προκύψουν. Θα γίνεις αρκετά μίζερος/η γιατί τα χρήματα σου, βλέπεις να μην φτάνουν ούτε για κάποιες μικρές χαρές που θα μπορούσες να απολαύσεις. Ακόμη, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κάποια προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά σου και τις περίσσιες υποχρεώσεις τους. Είναι πολύ πιθανό να νιώσεις ανασφάλεια συναισθηματική και οικονομική και να αποφύγεις να βγείτε με τον/ην αγαπημένο/η σου.

Τοξότης

Με τον Αρη από το ζώδιο σου και στον 1ο σου, σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 4ο σου, θα περιορίσεις την επικοινωνία σου με τους/ις άλλους/ες και γενικά θα υπολειτουργείς. Μπορεί να μην έχεις διάθεση να κάνεις τίποτα ή, κάποια σχέδια να μπλοκαριστούν, να αναβληθούν και να τα βάλεις με την οικογένεια σου. Το πιθανότερο είναι να σε εμποδίσει κάποιος/α από την οικογένεια σου να ρισκάρεις και να προσπαθήσει να σε ελέγξει. Σε κάθε περίπτωση, βλέπεις τα σχέδια σου να αναβάλλονται ή και να ακυρώνονται, με αποτέλεσμα να χάνεις την αυτοπεποίθηση και σιγουριά σου.

Αιγόκερως

Με το τετράγωνο του Αρη στον 12ο σου με τον Κρόνο από τον 3ο σου, δεν είναι καλή ημέρα για ενάρξεις και νέα ξεκινήματα αλλά ούτε και για διάφορα ραντεβού αφού το πιθανότερο είναι να αναβληθούν ή να πας αργοπορημένος/η. Παράνομες ή παρασκηνιακές κινήσεις προκειμένου να αυξήσεις τα εισοδήματά σου δεν ευνοούνται γι’ αυτό να είσαι προσεκτικός/ή. Σήμερα μπορεί να φανείς σκληρός/ή και ανελέητος/η σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή, σε κάποιον που σε ανταγωνίζεται και εχθρεύεται. Γενικότερα, θα είσαι κακοδιάθετος/η και θα προτιμήσεις την ασφάλεια και ησυχία της μοναξιάς σου.

Υδροχόος

Με τον Αρη στον Τοξότη στον 11ο σου να σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 2ο σου, κάποια σχέδια και στόχοι θα ναυαγήσουν και θα χάσεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Κάποιος/α από τον φιλικό σου περίγυρο είναι πιθανό να μην έρθει σε κάποιο ραντεβού και να απογοητευτείς, ενώ δεν αποκλείεται να σου ζητήσουν δανεικά και να μην τα δώσεις, είτε γιατί δεν εμπιστεύεσαι, είτε γιατί δεν έχεις να δώσεις. Το πιθανότερο σήμερα είναι να μείνεις μέσα. Ωστόσο, μπορεί να θέλει ο/η σύντροφος σου να βγείτε παρέα με φίλους/ες και να μην θέλεις, γιατί θα έχεις πρόβλημα με κάποιον/α.

Ιχθύες

Με τον Αρη να βρίσκεται στον Τοξότη στον 10ο σου και σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον 1ο σου, θα δείξεις σκληρό πρόσωπο, αυστηρό, επικριτικό και ενώ εσύ δεν θα μπορείς να λειτουργείς έτσι όπως πρέπει, θα ρίξεις τις ευθύνες στους/ις άλλους/ες και με άσχημο τρόπο, ειδικά μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Μάθε να συνεργάζεσαι και να λειτουργείς με τους/ις άλλους ακόμη και υπό πίεση, γιατί αν συμβεί το παραμικρό, δεν θα φταίει κανείς άλλος/η παρά μονάχα εσύ. Σε σχέση με τις διαπροσωπικές σχέσεις, θα δείξεις την κακή πλευρά του εαυτού σου και είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα.