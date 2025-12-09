Έξι συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα (βίντεο)

Οι Αρχές εξιχνίασαν την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα, προχωρώντας στη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναλάβει εκτελέσεις επί πληρωμή.

Συνολικά έξι άτομα συνελήφθησαν: τέσσερις Αλβανοί, που θεωρούνται οι βασικοί δράστες, και δύο Έλληνες με περιφερειακό ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και μία γυναίκα, επίσης με δευτερεύουσα συμμετοχή.

Κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης εμφανίζεται άνδρας με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει για ανθρωποκτονίες – τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα. Ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Δήμος» και είχε στρατολογηθεί αρχικά στην ομάδα του Βασίλη Στεφανάκου, ενώ αργότερα συνδέθηκε με την ομάδα του Παναγιώτη Βλαστού.

Για τον λόγο αυτό, αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι η απόπειρα σε βάρος του Λάλα ενδέχεται να συνδέεται με τον Παναγιώτη Βλαστό, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν διατυπωθεί επίσημα κατηγορίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένας από τους τέσσερις βασικούς συλληφθέντες βρίσκεται ήδη στη φυλακή για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν τέσσερα καλάσνικοφ, τρία πιστόλια, χρηματικά ποσά και ποσότητες κοκαΐνης, υλικό που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε η οργάνωση στο πλαίσιο της εγκληματικής της δράσης.

Πηγή: ertnews.gr