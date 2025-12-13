Αδ. Γεωργιάδης: Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ, από καταβολής ελληνικού έθνους με τον προϋπολογισμό 2026

Προβλέπει περισσότερα χρήματα και περισσότερο προσωπικό στο ΕΣΥ», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, 'Αδωνης Γεωργιάδης, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης, επιτέθηκε τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στην Αριστερά, κατηγορώντας τους ότι μένουν κολλημένοι σε αστήριχτα επιχειρήματα, ενώ αντίθετα η κυβέρνηση αν και αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες, θα λύσει τα προβλήματα και θα ξανακερδίσει τις εκλογές.

«Σήμερα δεν δίνετε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για λόγους κομματικής πειθαρχίας αλλά γιατί αξίζει να πείτε ναι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ, ενώ συμπλήρωσε:

«Ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό του 2026 λέτε «Ναι» στον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που υπήρξε ποτέ για την υγεία. Το 2019 παραλάβαμε από την κυβέρνηση της πρώτης φοράς Αριστερά, συνολικές δαπάνες για το ΕΣΥ, 4 δισ. 114 εκ ευρώ ενώ το 2026 ο προϋπολογισμός προβλέπει 8 δισ. 242 εκ ευρώ για νοσοκομεία και φάρμακα». «Αν μου λέγανε το 2014 που έφυγα ως υπουργός ότι το 2026 θα προβλεπόταν αυτό το ποσό θα απαντούσα που να σφίξουν και οι ζέστες», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι «ο προϋπολογισμός για την υγεία το 2026 έχει το μεγαλύτερο ποσό δαπανών από καταβολής ελληνικού έθνους». «'Αρα, όσοι από την Αριστερά λένε όχι, λένε όχι στη μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ στην ιστορία μας. Μόνο για τα νοσοκομεία, οι δαπάνες το 2019 ήταν 2 δις 310 εκ ευρώ και το 2026 θα έχουμε 4 δις 607 εκ ευρώ. Στο νέο προϋπολογισμό, με τον ίδιο αριθμό δημόσιων νοσοκομείων, -127 νοσοκομεία- έχουμε αύξηση μέσα σε επτά χρόνια 100% των δαπανών. Η Αριστερά, ούτε ένα σοβαρό επιχείρημα δεν έχει να επικαλεστεί, δεν έχουν κάτι να διαβάσουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το υπουργείο Οικονομικών μας έδωσε διπλάσια χρήματα. Το 2026, λοιπόν έχουμε 15% αύξηση του προσωπικού με καλύτερες αμοιβές», υπογράμμισε.

Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Υγείας, ανέφερε ότι «η παρεξήγηση με τους συνδικαλιστές είναι ότι μετράνε μόνο το μόνιμο προσωπικό και εμείς μετράμε με κάθε είδους εργασία».

«Το 2026, σε σχέση με το 2019, είναι περισσότερο προσωπικό και καλύτερες αμοιβές. Και αυτό το 15% αυξημένο προσωπικό θα λάβει περισσότερο εισόδημα 25%. Αυτό που μένει να λύσουμε το 2026, είναι πως θα βοηθήσουμε τον κλάδο των νοσηλευτών που είναι και το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, αλλά θα το λύσουμε», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Αν μου λέγανε το 2014, όταν έφυγα από το υπουργείο, ότι το 2026 θα προβλεπόταν αυτό το ποσό, θα απαντούσα «που να σφίξουν και οι ζέστες».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, στο ταξίδι που πραγματοποιεί στην Αμερική, θα επισκεφθεί μεγάλα νοσοκομεία για να εξεταστεί η συνεργασία τους με ελληνικά νοσοκομεία όπως με το Memorial Hospital με το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία.

Τέλος, έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας, στις αναφορές της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη για «γαλάζια στελέχη» και «Γκρούεζες της κυβέρνησης», με αφορμή τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις, στο πλαίσιο επιχείρησης της οικονομικής αστυνομίας στη Κρήτη.

«Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών της δεκαετίας του 1980, να μιλάει για «Γκρουέζες». Χαμηλώστε τους τόνους. Στις δημοσκοπήσεις είστε κολλημένοι στο 10-11%, αυτό δεν αποδεικνύει ανατροπή της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε: «Ναι η κυβέρνηση έχει δυσκολίες, όπως με τα μπλόκα, όμως θα βρει λύσεις και στο τέλος θα ξανακερδίσει τις εκλογές. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε, ούτε σείεται η κοινωνία, όπως υποστηρίζει η Αντιπολίτευση, ούτε θα χάσουμε τις εκλογές».