Χρειάζεται παρέμβαση για τους κυβόλιθους στην πλατεία

Εχουν “καθίσει” οι κυβόλιθοι στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μπροστά από το καινούργιο κατάστημα της ΔΕΗ.

Όπως μας επεσήμαναν και συμπολίτες μας, η κατάσταση αυτή καθημερινά προκαλεί κινδύνους για τους πεζούς και την πρόκληση ατυχήματος. Ο δήμος οφείλει άμεσα να παρέμβει, για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να άρει την επικινδυνότητα.

Γ.Σ.