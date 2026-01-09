Χρειάζεται παρέμβαση για τους κυβόλιθους στην πλατεία

Όπως μας επεσήμαναν και συμπολίτες μας, η κατάσταση αυτή καθημερινά προκαλεί κινδύνους για τους πεζούς και την πρόκληση ατυχήματος. Ο δήμος οφείλει άμεσα να παρέμβει, για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και να άρει την επικινδυνότητα.
Γ.Σ.
Εχουν “καθίσει” οι κυβόλιθοι στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μπροστά από το καινούργιο κατάστημα της ΔΕΗ.
